Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как будет помогать пострадавшим от БПЛА людям

Александр Беглов сообщил, что город будет за свой счет повреждения
Жители, пострадавшие из-за атаки беспилотника в Санкт-Петербурге, будут получать денежные компенсации. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов. По его словам, ущерб будет возмещен за счет города.
«Пострадавшие в результате ЧП в Петербурге получат компенсации», — заявил Беглов, его слова передает ТАСС. Он отметил, что город будет устранять повреждения за свой счет.
Ранее в Санкт-Петербурге дрон атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. Из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир.
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