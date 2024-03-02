Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как будет помогать пострадавшим от БПЛА людям

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: жители получат компенсации из-за ЧП
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Александр Беглов сообщил, что город будет за свой счет повреждения Фото:

Жители, пострадавшие из-за атаки беспилотника в Санкт-Петербурге, будут получать денежные компенсации. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов. По его словам, ущерб будет возмещен за счет города.

«Пострадавшие в результате ЧП в Петербурге получат компенсации», — заявил Беглов, его слова передает ТАСС. Он отметил, что город будет устранять повреждения за свой счет.

Ранее в Санкт-Петербурге дрон атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. Из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир.

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Жители, пострадавшие из-за атаки беспилотника в Санкт-Петербурге, будут получать денежные компенсации. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов. По его словам, ущерб будет возмещен за счет города. «Пострадавшие в результате ЧП в Петербурге получат компенсации», — заявил Беглов, его слова передает ТАСС. Он отметил, что город будет устранять повреждения за свой счет. Ранее в Санкт-Петербурге дрон атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. Из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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