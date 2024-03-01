01 марта 2024

Shot: на подстанции в Екатеринбурге после ЧП нашли взрывное устройство. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, подстанция, электричество, электрификация, электроопора
На месте ЧП работают специалисты, отметил источник Фото:

Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство. Силовики проводят проверку.

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«На месте эксперты нашли следы взрывчатки, какой именно — установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — утверждает telegram-канал Shot. При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит: «Специалистами проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ, которые образовались в результате ЧП».

Инцидент произошел около 23:00 1 марта. По данным областной антитеррористической комиссии, серьезных повреждений не произошло, «электрооборудование работает в штатном режиме».

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Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство. Силовики проводят проверку. «На месте эксперты нашли следы взрывчатки, какой именно — установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — утверждает telegram-канал Shot. При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит: «Специалистами проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ, которые образовались в результате ЧП». Инцидент произошел около 23:00 1 марта. По данным областной антитеррористической комиссии, серьезных повреждений не произошло, «электрооборудование работает в штатном режиме».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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