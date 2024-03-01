Происшествия Shot: на подстанции в Екатеринбурге после ЧП нашли взрывное устройство. Видео 02 марта 2024 в 16:23 Размер текста - 17 + На месте ЧП работают специалисты, отметил источник Фото: Илья Московец © URA.RU Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство. Силовики проводят проверку. Новость по теме Взрыв на подстанции в Екатеринбурге мог быть атакой диверсантов. Видео «На месте эксперты нашли следы взрывчатки, какой именно — установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — утверждает telegram-канал Shot. При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит: «Специалистами проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ, которые образовались в результате ЧП». Инцидент произошел около 23:00 1 марта. По данным областной антитеррористической комиссии, серьезных повреждений не произошло, «электрооборудование работает в штатном режиме». Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство. Силовики проводят проверку. «На месте эксперты нашли следы взрывчатки, какой именно — установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — утверждает telegram-канал Shot. При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит: «Специалистами проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ, которые образовались в результате ЧП». Инцидент произошел около 23:00 1 марта. По данным областной антитеррористической комиссии, серьезных повреждений не произошло, «электрооборудование работает в штатном режиме». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям