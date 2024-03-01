Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство. Силовики проводят проверку.
«На месте эксперты нашли следы взрывчатки, какой именно — установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — утверждает telegram-канал Shot. При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит: «Специалистами проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ, которые образовались в результате ЧП».
Инцидент произошел около 23:00 1 марта. По данным областной антитеррористической комиссии, серьезных повреждений не произошло, «электрооборудование работает в штатном режиме».
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