SHOT: МВД РФ задержало украинца за убийство россиянки, совершенное 24 года назад

МВД РФ задержало гражданина Украины Сергея Ночевку за убийство 24-летней давности на территории РФ. Все эти годы Киев отказывал России в экстрадиции убийцы. Поймать его смогли благодаря вхождению ЛНР в состав России, так как преступник прятался в Кременной (ЛНР). Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Ночевку отправили в СИЗО. Если суд сочтет возможным не освобождать его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, то за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, ему будет грозить вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении.
В апреле 2000 года 23-летняя Елена исчезла после того, как покинула свой дом в городе Орле. После неудачных поисков было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Следствие установило, что преступление совершил 22-летний гражданин Украины по имени Сергей Ночевка. По информации полиции, в момент раскрытия преступления он уже был на Украине. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы украинская генпрокуратура неоднократно отклоняла запросы российских правоохранительных органов о выдаче подозреваемого.
По информации Shot, последние несколько лет Ночевка проживал в Кременной (ЛНР). После освобождения региона Россией он оставался в городе, однако не торопился менять украинский паспорт на российский. В конце февраля 2024 года местная полиция арестовала 45-летнего Сергея по запросу правоохранительных органов Орла. Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены. По его словам, мотивом преступления стала жажда наживы: преступник снял с девушки ювелирные изделия и скрыл тело в лесу.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД ЛНР. Однако на звонок журналиста никто не ответил. Отправить письменный запрос также не удалось.
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