SHOT: МВД РФ задержало украинца за убийство россиянки, совершенное 24 года назад

02 марта 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Сергей Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД РФ задержало гражданина Украины Сергея Ночевку за убийство 24-летней давности на территории РФ. Все эти годы Киев отказывал России в экстрадиции убийцы. Поймать его смогли благодаря вхождению ЛНР в состав России, так как преступник прятался в Кременной (ЛНР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Ночевку отправили в СИЗО. Если суд сочтет возможным не освобождать его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, то за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, ему будет грозить вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении. В апреле 2000 года 23-летняя Елена исчезла после того, как покинула свой дом в городе Орле. После неудачных поисков было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Следствие установило, что преступление совершил 22-летний гражданин Украины по имени Сергей Ночевка. По информации полиции, в момент раскрытия преступления он уже был на Украине. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы украинская генпрокуратура неоднократно отклоняла запросы российских правоохранительных органов о выдаче подозреваемого. По информации Shot, последние несколько лет Ночевка проживал в Кременной (ЛНР). После освобождения региона Россией он оставался в городе, однако не торопился менять украинский паспорт на российский. В конце февраля 2024 года местная полиция арестовала 45-летнего Сергея по запросу правоохранительных органов Орла. Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены. По его словам, мотивом преступления стала жажда наживы: преступник снял с девушки ювелирные изделия и скрыл тело в лесу. Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД ЛНР. Однако на звонок журналиста никто не ответил. Отправить письменный запрос также не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МВД РФ задержало гражданина Украины Сергея Ночевку за убийство 24-летней давности на территории РФ. Все эти годы Киев отказывал России в экстрадиции убийцы. Поймать его смогли благодаря вхождению ЛНР в состав России, так как преступник прятался в Кременной (ЛНР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Ночевку отправили в СИЗО. Если суд сочтет возможным не освобождать его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, то за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, ему будет грозить вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении. В апреле 2000 года 23-летняя Елена исчезла после того, как покинула свой дом в городе Орле. После неудачных поисков было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Следствие установило, что преступление совершил 22-летний гражданин Украины по имени Сергей Ночевка. По информации полиции, в момент раскрытия преступления он уже был на Украине. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы украинская генпрокуратура неоднократно отклоняла запросы российских правоохранительных органов о выдаче подозреваемого. По информации Shot, последние несколько лет Ночевка проживал в Кременной (ЛНР). После освобождения региона Россией он оставался в городе, однако не торопился менять украинский паспорт на российский. В конце февраля 2024 года местная полиция арестовала 45-летнего Сергея по запросу правоохранительных органов Орла. Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены. По его словам, мотивом преступления стала жажда наживы: преступник снял с девушки ювелирные изделия и скрыл тело в лесу. Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД ЛНР. Однако на звонок журналиста никто не ответил. Отправить письменный запрос также не удалось.