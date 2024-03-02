SHOT: МВД РФ задержало украинца за убийство россиянки, совершенное 24 года назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Сергей Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены Фото:

МВД РФ задержало гражданина Украины Сергея Ночевку за убийство 24-летней давности на территории РФ. Все эти годы Киев отказывал России в экстрадиции убийцы. Поймать его смогли благодаря вхождению ЛНР в состав России, так как преступник прятался в Кременной (ЛНР). Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Ночевку отправили в СИЗО. Если суд сочтет возможным не освобождать его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, то за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, ему будет грозить вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении.

В апреле 2000 года 23-летняя Елена исчезла после того, как покинула свой дом в городе Орле. После неудачных поисков было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Следствие установило, что преступление совершил 22-летний гражданин Украины по имени Сергей Ночевка. По информации полиции, в момент раскрытия преступления он уже был на Украине. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы украинская генпрокуратура неоднократно отклоняла запросы российских правоохранительных органов о выдаче подозреваемого.

По информации Shot, последние несколько лет Ночевка проживал в Кременной (ЛНР). После освобождения региона Россией он оставался в городе, однако не торопился менять украинский паспорт на российский. В конце февраля 2024 года местная полиция арестовала 45-летнего Сергея по запросу правоохранительных органов Орла. Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены. По его словам, мотивом преступления стала жажда наживы: преступник снял с девушки ювелирные изделия и скрыл тело в лесу.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД ЛНР. Однако на звонок журналиста никто не ответил. Отправить письменный запрос также не удалось.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД РФ задержало гражданина Украины Сергея Ночевку за убийство 24-летней давности на территории РФ. Все эти годы Киев отказывал России в экстрадиции убийцы. Поймать его смогли благодаря вхождению ЛНР в состав России, так как преступник прятался в Кременной (ЛНР). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Ночевку отправили в СИЗО. Если суд сочтет возможным не освобождать его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, то за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, ему будет грозить вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении. В апреле 2000 года 23-летняя Елена исчезла после того, как покинула свой дом в городе Орле. После неудачных поисков было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Следствие установило, что преступление совершил 22-летний гражданин Украины по имени Сергей Ночевка. По информации полиции, в момент раскрытия преступления он уже был на Украине. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы украинская генпрокуратура неоднократно отклоняла запросы российских правоохранительных органов о выдаче подозреваемого. По информации Shot, последние несколько лет Ночевка проживал в Кременной (ЛНР). После освобождения региона Россией он оставался в городе, однако не торопился менять украинский паспорт на российский. В конце февраля 2024 года местная полиция арестовала 45-летнего Сергея по запросу правоохранительных органов Орла. Ночевка признался 29 февраля в убийстве Елены. По его словам, мотивом преступления стала жажда наживы: преступник снял с девушки ювелирные изделия и скрыл тело в лесу. Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД ЛНР. Однако на звонок журналиста никто не ответил. Отправить письменный запрос также не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...