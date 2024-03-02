Турчак рассказал об успехах первой в ВС РФ бригады беспилотной авиации

Турчак: бойцы ГРОМ «Каскад» ликвидировали более пяти тысяч целей с начала СВО

02 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак сообщил, что с начала частичной мобилизации в зону СВО отправилось много депутатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При поддержке первой в Вооруженных Силах РФ бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» уничтожено с начала СВО более пяти тысяч целей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который стоял у истоков формирования подразделения. По его словам, «Каскад» совершил почти 13 тысяч вылетов. «Бойцы ГРОМ „Каскад“ уничтожили более пяти тысяч целей <…> За время работы подразделения, которое начиналось с расчета добровольцев „Единой России“ и „Боевого Братства“ совершено почти 13 тысяч вылетов», — заявил Турчак. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Турчак отметил, что с начала частичной мобилизации в зону СВО отправились депутаты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», которые служили в добровольческом подразделении БАРС «Каскад». Сегодня это уже отдельная бригада аэроразведки. Турчак выразил благодарность зампредседателю комитета Госдумы по обороне, командиру бригады Дмитрию Саблину. Он отметил, что российский боец получил медаль «Герой ДНР». По словам Турчака, также медалью ДНР «За отвагу» удостоен еще один депутат Госдумы от «Единой России», доброволец СВО Дмитрий Хубезов. Ранее подразделение БАРС «Каскад» уничтожило боевую технику НАТО. Депутат Госдумы Олег Голиков сообщил, что российское подразделение выявляет технику ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и в процессе доставки ее на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При поддержке первой в Вооруженных Силах РФ бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» уничтожено с начала СВО более пяти тысяч целей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который стоял у истоков формирования подразделения. По его словам, «Каскад» совершил почти 13 тысяч вылетов. «Бойцы ГРОМ „Каскад“ уничтожили более пяти тысяч целей <…> За время работы подразделения, которое начиналось с расчета добровольцев „Единой России“ и „Боевого Братства“ совершено почти 13 тысяч вылетов», — заявил Турчак. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Турчак отметил, что с начала частичной мобилизации в зону СВО отправились депутаты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», которые служили в добровольческом подразделении БАРС «Каскад». Сегодня это уже отдельная бригада аэроразведки. Турчак выразил благодарность зампредседателю комитета Госдумы по обороне, командиру бригады Дмитрию Саблину. Он отметил, что российский боец получил медаль «Герой ДНР». По словам Турчака, также медалью ДНР «За отвагу» удостоен еще один депутат Госдумы от «Единой России», доброволец СВО Дмитрий Хубезов. Ранее подразделение БАРС «Каскад» уничтожило боевую технику НАТО. Депутат Госдумы Олег Голиков сообщил, что российское подразделение выявляет технику ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и в процессе доставки ее на Украину.