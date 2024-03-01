Обнаженный мужчина шел по трамвайным путям (архивное фото)
В Екатеринбурге на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал» заметили голого мужчину с мусорным пакетом в руках. Об этом сообщили очевидцы.
«Возле „Карнавала“ мужчина вышел голышом выкинуть мусор. Новый тренд что ли голыми на улице бегать?» — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».
Днем 2 марта на проспекте Космонавтов заметили обнаженную женщину. Она регулировала движение автомобилей, позже ее забрала полиция. Вечером того же дня на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной горожане увидели бегущего голого мужчину.
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