01 марта 2024

Екатеринбуржец голышом пошел выбрасывать мусор. Видео

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Территория под расширение улицы Татищева. Екатеринбург, верх исетский район, трамвайные пути, остановка разъезд
Обнаженный мужчина шел по трамвайным путям (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал» заметили голого мужчину с мусорным пакетом в руках. Об этом сообщили очевидцы.

«Возле „Карнавала“ мужчина вышел голышом выкинуть мусор. Новый тренд что ли голыми на улице бегать?» — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».

Днем 2 марта на проспекте Космонавтов заметили обнаженную женщину. Она регулировала движение автомобилей, позже ее забрала полиция. Вечером того же дня на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной горожане увидели бегущего голого мужчину.

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В Екатеринбурге на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал» заметили голого мужчину с мусорным пакетом в руках. Об этом сообщили очевидцы. «Возле „Карнавала“ мужчина вышел голышом выкинуть мусор. Новый тренд что ли голыми на улице бегать?» — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Днем 2 марта на проспекте Космонавтов заметили обнаженную женщину. Она регулировала движение автомобилей, позже ее забрала полиция. Вечером того же дня на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной горожане увидели бегущего голого мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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