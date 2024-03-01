Происшествия Екатеринбуржец голышом пошел выбрасывать мусор. Видео 02 марта 2024 в 22:20 Размер текста - 17 + Обнаженный мужчина шел по трамвайным путям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал» заметили голого мужчину с мусорным пакетом в руках. Об этом сообщили очевидцы. «Возле „Карнавала“ мужчина вышел голышом выкинуть мусор. Новый тренд что ли голыми на улице бегать?» — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Днем 2 марта на проспекте Космонавтов заметили обнаженную женщину. Она регулировала движение автомобилей, позже ее забрала полиция. Вечером того же дня на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной горожане увидели бегущего голого мужчину. В Екатеринбурге на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал» заметили голого мужчину с мусорным пакетом в руках. Об этом сообщили очевидцы. «Возле „Карнавала“ мужчина вышел голышом выкинуть мусор. Новый тренд что ли голыми на улице бегать?» — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Днем 2 марта на проспекте Космонавтов заметили обнаженную женщину. Она регулировала движение автомобилей, позже ее забрала полиция. Вечером того же дня на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной горожане увидели бегущего голого мужчину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям