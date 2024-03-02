Губернатор Петербурга находится на связи с военным командованием из-за атак БПЛА

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Александр Беглов сообщил, что системы обнаружения и подавления работают в полном режиме Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает контакт с военным командованием из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», — заявил Беглов в своем telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления работают в полном режиме.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. До этого жители Санкт-Петербурга пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова около семи часов вечера.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает контакт с военным командованием из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. «В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», — заявил Беглов в своем telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления работают в полном режиме. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. До этого жители Санкт-Петербурга пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова около семи часов вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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