Губернатор Петербурга находится на связи с военным командованием из-за атак БПЛА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает контакт с военным командованием из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», — заявил Беглов в своем telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления работают в полном режиме.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. До этого жители Санкт-Петербурга пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова около семи часов вечера.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает контакт с военным командованием из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. «В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», — заявил Беглов в своем telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления работают в полном режиме. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. До этого жители Санкт-Петербурга пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова около семи часов вечера.