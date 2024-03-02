Губернатор Петербурга находится на связи с военным командованием из-за атак БПЛА

02 марта 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Александр Беглов сообщил, что системы обнаружения и подавления работают в полном режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает контакт с военным командованием из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. «В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», — заявил Беглов в своем telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления работают в полном режиме. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. До этого жители Санкт-Петербурга пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова около семи часов вечера.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает контакт с военным командованием из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. «В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», — заявил Беглов в своем telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления работают в полном режиме. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом силы ПВО поразили воздушные цели. До этого жители Санкт-Петербурга пожаловались на звуки взрывов в районе Ломоносова около семи часов вечера.