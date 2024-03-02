02 марта 2024

В зоне КТО в Ингушетии применяются гранаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданское огнестрельное оружие. Екатеринбург, ношение оружия, огнестрельное оружие, криминал, шутинг, дуло автомата, стрелковое оружие, полуавтоматический карабин, сайга 410, лицензия на оружие
В зоне КТО периодически возобновляются стрельба Фото:

В рамках контртеррористической операции, проходящей в городе Карабулак Ингушетии, используются гранаты. Эту информацию подтвердили представители оперативных служб региона.

«Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается», — передает данные представителей оперативных служб Ингушетии ТАСС.

Вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за начавшейся перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Жителей близлежащих домов эвакуировали из опасной местности. По данным газеты «Известия», там действует шесть боевиков. Двух террористов ликвидировали, сообщает telegram-канал Gor Mash, однако официального подтверждения этому нет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках контртеррористической операции, проходящей в городе Карабулак Ингушетии, используются гранаты. Эту информацию подтвердили представители оперативных служб региона. «Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается», — передает данные представителей оперативных служб Ингушетии ТАСС. Вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за начавшейся перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Жителей близлежащих домов эвакуировали из опасной местности. По данным газеты «Известия», там действует шесть боевиков. Двух террористов ликвидировали, сообщает telegram-канал Gor Mash, однако официального подтверждения этому нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...