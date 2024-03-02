В зоне КТО в Ингушетии применяются гранаты

В рамках контртеррористической операции, проходящей в городе Карабулак Ингушетии, используются гранаты. Эту информацию подтвердили представители оперативных служб региона.
«Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается», — передает данные представителей оперативных служб Ингушетии ТАСС.
Вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за начавшейся перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Жителей близлежащих домов эвакуировали из опасной местности. По данным газеты «Известия», там действует шесть боевиков. Двух террористов ликвидировали, сообщает telegram-канал Gor Mash, однако официального подтверждения этому нет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.