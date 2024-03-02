В зоне КТО в Ингушетии применяются гранаты

03 марта 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

В зоне КТО периодически возобновляются стрельба Фото: Илья Московец © URA.RU В рамках контртеррористической операции, проходящей в городе Карабулак Ингушетии, используются гранаты. Эту информацию подтвердили представители оперативных служб региона. «Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается», — передает данные представителей оперативных служб Ингушетии ТАСС. Вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за начавшейся перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Жителей близлежащих домов эвакуировали из опасной местности. По данным газеты «Известия», там действует шесть боевиков. Двух террористов ликвидировали, сообщает telegram-канал Gor Mash, однако официального подтверждения этому нет.

В рамках контртеррористической операции, проходящей в городе Карабулак Ингушетии, используются гранаты. Эту информацию подтвердили представители оперативных служб региона. «Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается», — передает данные представителей оперативных служб Ингушетии ТАСС. Вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за начавшейся перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Жителей близлежащих домов эвакуировали из опасной местности. По данным газеты «Известия», там действует шесть боевиков. Двух террористов ликвидировали, сообщает telegram-канал Gor Mash, однако официального подтверждения этому нет.