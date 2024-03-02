02 марта 2024

«Известия» раскрыли, как террористы пытались сбежать из окруженного дома в Ингушетии

Террористы пытались сбежать из окруженного дома в Ингушетии по простыням
© Служба новостей «URA.RU»
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При проведении КТО мирные жители не пострадали Фото:

Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы пытались сбежать из окруженного дома через окна по связанным простыням. Об этом сообщила газета «Известия».

«Террористы пытались сбежать из окна по связанным простыням, но им не позволили это сделать», — сказано в сообщении. Отмечается, что при проведении контртеррористической операции (КТО) мирные жители не пострадали. В Карабулаке сейчас спокойная обстановка, говорится в тексте.

В Карабулаке введен режим КТО из-за столкновений между правоохранительными органами и боевиками. Бои происходили в многоквартирном доме, но активная перестрелка прекратилась около 21:00 по московскому времени. Также сообщалось, что перестрелку в городе ведут шестеро боевиков, двое из которых в международном розыске.

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Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы пытались сбежать из окруженного дома через окна по связанным простыням. Об этом сообщила газета «Известия». «Террористы пытались сбежать из окна по связанным простыням, но им не позволили это сделать», — сказано в сообщении. Отмечается, что при проведении контртеррористической операции (КТО) мирные жители не пострадали. В Карабулаке сейчас спокойная обстановка, говорится в тексте. В Карабулаке введен режим КТО из-за столкновений между правоохранительными органами и боевиками. Бои происходили в многоквартирном доме, но активная перестрелка прекратилась около 21:00 по московскому времени. Также сообщалось, что перестрелку в городе ведут шестеро боевиков, двое из которых в международном розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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