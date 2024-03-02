«Известия» раскрыли, как террористы пытались сбежать из окруженного дома в Ингушетии

Террористы пытались сбежать из окруженного дома в Ингушетии по простыням

03 марта 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

При проведении КТО мирные жители не пострадали Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы пытались сбежать из окруженного дома через окна по связанным простыням. Об этом сообщила газета «Известия». «Террористы пытались сбежать из окна по связанным простыням, но им не позволили это сделать», — сказано в сообщении. Отмечается, что при проведении контртеррористической операции (КТО) мирные жители не пострадали. В Карабулаке сейчас спокойная обстановка, говорится в тексте. В Карабулаке введен режим КТО из-за столкновений между правоохранительными органами и боевиками. Бои происходили в многоквартирном доме, но активная перестрелка прекратилась около 21:00 по московскому времени. Также сообщалось, что перестрелку в городе ведут шестеро боевиков, двое из которых в международном розыске.

Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы пытались сбежать из окруженного дома через окна по связанным простыням. Об этом сообщила газета «Известия». «Террористы пытались сбежать из окна по связанным простыням, но им не позволили это сделать», — сказано в сообщении. Отмечается, что при проведении контртеррористической операции (КТО) мирные жители не пострадали. В Карабулаке сейчас спокойная обстановка, говорится в тексте. В Карабулаке введен режим КТО из-за столкновений между правоохранительными органами и боевиками. Бои происходили в многоквартирном доме, но активная перестрелка прекратилась около 21:00 по московскому времени. Также сообщалось, что перестрелку в городе ведут шестеро боевиков, двое из которых в международном розыске.