Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад уже отправил войска НАТО на Украину

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Войска стран Запада уже давно находятся на Украине, отметила Карин Кнайсль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные из некоторых стран Запада уже находятся на Украине, это известно всем. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи.

«Войска западных стран уже находятся на территории Украины. Это общеизвестный факт. Это не государственная тайна», — заявила Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что уже сейчас британский спецназ проводит тренировки украинских военных. До этого Кнайсль, которая танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным, окончательно переехала в Россию.

До этого идею отправить войска на Украину выдвигал президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал 360. Однако после его слова поправили в Минобороны страны, заявив, что военные будут работать в тылу.

Такое обострение конфликта уже прокомментировали в Кремле. Там заявили, что слова Макрона заставляют Россию быть на чеку. Однако не все страны решились отправить военных, например, Словакия.

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Военные из некоторых стран Запада уже находятся на Украине, это известно всем. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи. «Войска западных стран уже находятся на территории Украины. Это общеизвестный факт. Это не государственная тайна», — заявила Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС. Она отметила, что уже сейчас британский спецназ проводит тренировки украинских военных. До этого Кнайсль, которая танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным, окончательно переехала в Россию. До этого идею отправить войска на Украину выдвигал президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал 360. Однако после его слова поправили в Минобороны страны, заявив, что военные будут работать в тылу. Такое обострение конфликта уже прокомментировали в Кремле. Там заявили, что слова Макрона заставляют Россию быть на чеку. Однако не все страны решились отправить военных, например, Словакия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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