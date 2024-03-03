Военные из некоторых стран Запада уже находятся на Украине, это известно всем. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи.
«Войска западных стран уже находятся на территории Украины. Это общеизвестный факт. Это не государственная тайна», — заявила Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС.
Она отметила, что уже сейчас британский спецназ проводит тренировки украинских военных. До этого Кнайсль, которая танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным, окончательно переехала в Россию.
До этого идею отправить войска на Украину выдвигал президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал 360. Однако после его слова поправили в Минобороны страны, заявив, что военные будут работать в тылу.
Такое обострение конфликта уже прокомментировали в Кремле. Там заявили, что слова Макрона заставляют Россию быть на чеку. Однако не все страны решились отправить военных, например, Словакия.
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