Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад уже отправил войска НАТО на Украину

03 марта 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Войска стран Запада уже давно находятся на Украине, отметила Карин Кнайсль Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные из некоторых стран Запада уже находятся на Украине, это известно всем. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи. «Войска западных стран уже находятся на территории Украины. Это общеизвестный факт. Это не государственная тайна», — заявила Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС. Она отметила, что уже сейчас британский спецназ проводит тренировки украинских военных. До этого Кнайсль, которая танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным, окончательно переехала в Россию. До этого идею отправить войска на Украину выдвигал президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал 360. Однако после его слова поправили в Минобороны страны, заявив, что военные будут работать в тылу. Такое обострение конфликта уже прокомментировали в Кремле. Там заявили, что слова Макрона заставляют Россию быть на чеку. Однако не все страны решились отправить военных, например, Словакия.

Военные из некоторых стран Запада уже находятся на Украине, это известно всем. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи. «Войска западных стран уже находятся на территории Украины. Это общеизвестный факт. Это не государственная тайна», — заявила Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС. Она отметила, что уже сейчас британский спецназ проводит тренировки украинских военных. До этого Кнайсль, которая танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным, окончательно переехала в Россию. До этого идею отправить войска на Украину выдвигал президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал 360. Однако после его слова поправили в Минобороны страны, заявив, что военные будут работать в тылу. Такое обострение конфликта уже прокомментировали в Кремле. Там заявили, что слова Макрона заставляют Россию быть на чеку. Однако не все страны решились отправить военных, например, Словакия.