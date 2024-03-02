Еще одна европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Словакии Бланар: страна не будет отправлять солдатов на Украину

02 марта 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Словакия больше не будет поставлять оружие Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Юрай Бланар. «Мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — заявил Бланар по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье. По его словам, новое правительство Словакии приняло решение не отправлять вооружение на Украину и приостановить поддержку на 40 миллионов евро. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Западные политики отреагировали на высказывание негативно. Глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет отправлять своих граждан «умирать за Украину». На телеканале NBC отметили, что продвижение России на украинском фронте может привести к эскалации конфликта со стороны Запада.

Словакия не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Юрай Бланар. «Мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — заявил Бланар по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье. По его словам, новое правительство Словакии приняло решение не отправлять вооружение на Украину и приостановить поддержку на 40 миллионов евро. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Западные политики отреагировали на высказывание негативно. Глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет отправлять своих граждан «умирать за Украину». На телеканале NBC отметили, что продвижение России на украинском фронте может привести к эскалации конфликта со стороны Запада.