В Ингушетии завели уголовное дело после нападения на полицейских

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В ходе операции были ликвидированы шесть боевиков Фото:

Было заведено уголовное дело в против тех, кто оказал вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время режима КТО в Ингушетии. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования при попытке осмотра расположенной в городе Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление», — говорится в telegram-канале СК России. После этого эпизода было заведено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Отмечается, что после того, как полицейским не дали провести осмотр, началась перестрелка. В результате нее были ликвидированы шесть боевиков. После этого режим КТО в регионе был отменен.

В НАК рассказали, что боевики были заблокированы в многоквартирном доме. В операции участвовал спецназ ФСБ. По предварительной информации, подозреваемые являлись приверженцами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ранее они напали на пост ДПС и убили трех сотрудников полиции.

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Было заведено уголовное дело в против тех, кто оказал вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время режима КТО в Ингушетии. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования при попытке осмотра расположенной в городе Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление», — говорится в telegram-канале СК России. После этого эпизода было заведено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Отмечается, что после того, как полицейским не дали провести осмотр, началась перестрелка. В результате нее были ликвидированы шесть боевиков. После этого режим КТО в регионе был отменен. В НАК рассказали, что боевики были заблокированы в многоквартирном доме. В операции участвовал спецназ ФСБ. По предварительной информации, подозреваемые являлись приверженцами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ранее они напали на пост ДПС и убили трех сотрудников полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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