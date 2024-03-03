03 марта 2024

Израиль назвал главное условие завершения войны в Секторе Газа

Минобороны Израиля: операция в Газе не завершится до ликвидации ХАМАС
© Служба новостей «URA.RU»
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На реализацию этой задачи потребуется время, заявил Галант Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные действия в секторе Газа не прекратятся до полного уничтожения радикального движения ХАМАС, которое контролирует этот регион. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Мы (израильтяне — прим. URA.RU) не закончим эту войну, пока не уничтожим ХАМАС», — сообщает газета The Times of Israel слова Галанта. Он отметил, что таким образом подчеркивается решимость израильского правительства в борьбе с терроризмом.

Галант уточнил, что не предвидится сценария, при котором война в Газе завершится без ликвидации ХАМАС как правящей силы. Он также подчеркнул, что на реализацию этой задачи потребуется время, и поддержки террористам оказано не будет.

Это заявление следует на фоне недавних обращений ХАМАС к России в связи с продолжающимся конфликтом. заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС настаивает на том, чтобы РФ играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

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Военные действия в секторе Газа не прекратятся до полного уничтожения радикального движения ХАМАС, которое контролирует этот регион. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Мы (израильтяне — прим. URA.RU) не закончим эту войну, пока не уничтожим ХАМАС», — сообщает газета The Times of Israel слова Галанта. Он отметил, что таким образом подчеркивается решимость израильского правительства в борьбе с терроризмом. Галант уточнил, что не предвидится сценария, при котором война в Газе завершится без ликвидации ХАМАС как правящей силы. Он также подчеркнул, что на реализацию этой задачи потребуется время, и поддержки террористам оказано не будет. Это заявление следует на фоне недавних обращений ХАМАС к России в связи с продолжающимся конфликтом. заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС настаивает на том, чтобы РФ играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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