Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском паспорте

04 марта 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Конституция РФ разрешает иметь двойное гражданство, заявила Ксения Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем паспорте Израиля и заявила, что Конституция РФ разрешает иметь второе гражданство. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «В фильме я везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля». <…> Наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы? Ранее Собчак заявляла, что намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства. Об этом она сказала после появления на телеканале фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналиста, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Сам телеканал попросил Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести».

Журналист Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем паспорте Израиля и заявила, что Конституция РФ разрешает иметь второе гражданство. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «В фильме я везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля». <…> Наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы? Ранее Собчак заявляла, что намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства. Об этом она сказала после появления на телеканале фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналиста, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Сам телеканал попросил Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести».