03 марта 2024

Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском паспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Конституция РФ разрешает иметь двойное гражданство, заявила Ксения Собчак Фото:

Журналист Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем паспорте Израиля и заявила, что Конституция РФ разрешает иметь второе гражданство. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«В фильме я везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля». <…> Наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы?

Ранее Собчак заявляла, что намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства. Об этом она сказала после появления на телеканале фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналиста, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Сам телеканал попросил Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем паспорте Израиля и заявила, что Конституция РФ разрешает иметь второе гражданство. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «В фильме я везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля». <…> Наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы? Ранее Собчак заявляла, что намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства. Об этом она сказала после появления на телеканале фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналиста, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Сам телеканал попросил Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...