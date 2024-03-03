Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском паспорте

Журналист Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем паспорте Израиля и заявила, что Конституция РФ разрешает иметь второе гражданство. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«В фильме я везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля». <…> Наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы?
Ранее Собчак заявляла, что намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства. Об этом она сказала после появления на телеканале фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналиста, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Сам телеканал попросил Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести».
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