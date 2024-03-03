Компания из Петербурга хочет взыскать 4 млн рублей с Центра Илизарова

04 марта 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Дело рассматривается в первой инстанции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из Санкт-Петербурга ООО «Медтека» требует взыскать с Центра имени Илизарова, расположенного в Кургане, около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области. «Истец: ООО „Медтека“ (Санкт-Петербург). Ответчик: ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сумма исковых требований: 3 988 707 рублей», — указано в материалах дела. Причины подачи искового заявления в документе не указаны. На данный момент дело рассматривается в первой инстанции. ООО «Медтека», как указано на портале СБИС, занимается сервисным, техническим обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. В 2022 году выручка компании составила 22 миллиона рублей. Ранее Центр Илизарова требовал через суд взыскать семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ». Уточняется, что иск подан из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

Компания из Санкт-Петербурга ООО «Медтека» требует взыскать с Центра имени Илизарова, расположенного в Кургане, около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области. «Истец: ООО „Медтека“ (Санкт-Петербург). Ответчик: ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сумма исковых требований: 3 988 707 рублей», — указано в материалах дела. Причины подачи искового заявления в документе не указаны. На данный момент дело рассматривается в первой инстанции. ООО «Медтека», как указано на портале СБИС, занимается сервисным, техническим обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. В 2022 году выручка компании составила 22 миллиона рублей. Ранее Центр Илизарова требовал через суд взыскать семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ». Уточняется, что иск подан из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договору.