03 марта 2024
02 марта 2024

Компания из Петербурга хочет взыскать 4 млн рублей с Центра Илизарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, судебное заседание, суд
Дело рассматривается в первой инстанции Фото:

Компания из Санкт-Петербурга ООО «Медтека» требует взыскать с Центра имени Илизарова, расположенного в Кургане, около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Истец: ООО „Медтека“ (Санкт-Петербург). Ответчик: ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сумма исковых требований: 3 988 707 рублей», — указано в материалах дела.

Причины подачи искового заявления в документе не указаны. На данный момент дело рассматривается в первой инстанции.

ООО «Медтека», как указано на портале СБИС, занимается сервисным, техническим обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. В 2022 году выручка компании составила 22 миллиона рублей.

Ранее Центр Илизарова требовал через суд взыскать семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ». Уточняется, что иск подан из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания из Санкт-Петербурга ООО «Медтека» требует взыскать с Центра имени Илизарова, расположенного в Кургане, около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области. «Истец: ООО „Медтека“ (Санкт-Петербург). Ответчик: ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сумма исковых требований: 3 988 707 рублей», — указано в материалах дела. Причины подачи искового заявления в документе не указаны. На данный момент дело рассматривается в первой инстанции. ООО «Медтека», как указано на портале СБИС, занимается сервисным, техническим обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. В 2022 году выручка компании составила 22 миллиона рублей. Ранее Центр Илизарова требовал через суд взыскать семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ». Уточняется, что иск подан из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...