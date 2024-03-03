Компания из Петербурга хочет взыскать 4 млн рублей с Центра Илизарова

Компания из Санкт-Петербурга ООО «Медтека» требует взыскать с Центра имени Илизарова, расположенного в Кургане, около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Курганской области.
«Истец: ООО „Медтека“ (Санкт-Петербург). Ответчик: ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сумма исковых требований: 3 988 707 рублей», — указано в материалах дела.
Причины подачи искового заявления в документе не указаны. На данный момент дело рассматривается в первой инстанции.
ООО «Медтека», как указано на портале СБИС, занимается сервисным, техническим обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. В 2022 году выручка компании составила 22 миллиона рублей.
Ранее Центр Илизарова требовал через суд взыскать семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ». Уточняется, что иск подан из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договору.
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