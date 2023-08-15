15 августа 2023

Курганский Центр Илизарова требует с местного застройщика миллионы рублей

Курганский Центр Илизарова требует с застройщика ООО «ДСМ» миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
Центр Илизарова судится с курганским застройщиком ООО «ДСМ» Фото:

Центр имени Илизарова в Кургане требует через суд семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ», руководит которым Владлен Воробейчик. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области.

«НМИЦ имени академика Г.А. Илизарова взыскивает с ООО „ДСМ“ 7 млн 050 тысяч 826 рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Дело А34-10290/2023 рассматривается в суде первой инстанции», — указано на сайте суда.

Заседание арбитражного суда пройдет в Кургане 21 августа. Согласно данным сервиса СБИС — ООО «ДСМ» занимает пятое место среди застройщиков в Курганской области. Выручка предприятия увеличилась с 299 млн рублей (2021 год) до 477 млн рублей (2022 год).

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «ДСМ», чтобы уточнить причины финансовых претензий к застройщику со стороны Центра Илизарова. Ответ ожидается.

Ранее ООО «ДСМ» занималось ремонтом курганской БСМП. Компания выиграла тендер, предложив 91,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 100 млн рублей.

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Центр имени Илизарова в Кургане требует через суд семь миллионов рублей с застройщика ООО «ДСМ», руководит которым Владлен Воробейчик. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «НМИЦ имени академика Г.А. Илизарова взыскивает с ООО „ДСМ“ 7 млн 050 тысяч 826 рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Дело А34-10290/2023 рассматривается в суде первой инстанции», — указано на сайте суда. Заседание арбитражного суда пройдет в Кургане 21 августа. Согласно данным сервиса СБИС — ООО «ДСМ» занимает пятое место среди застройщиков в Курганской области. Выручка предприятия увеличилась с 299 млн рублей (2021 год) до 477 млн рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «ДСМ», чтобы уточнить причины финансовых претензий к застройщику со стороны Центра Илизарова. Ответ ожидается. Ранее ООО «ДСМ» занималось ремонтом курганской БСМП. Компания выиграла тендер, предложив 91,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 100 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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