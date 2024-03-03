В тушении были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы техники
В поселке Сумкино под Тобольском на пожаре погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает МЧС Тюменской области.
«Поступило сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по адресу: Тобольск, поселок Сумкино, улица Водников, 5. К сожалению, на пожаре погиб человек», — говорится в сообщении
На момент прибытия пожарно-спасательных сил, в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. В тушении принимали участие шесть человек и две единицы спецтехники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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