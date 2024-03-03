03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

В Тобольском пригороде человек погиб в огне. Фото

В поселке Сумкино при пожаре в пятиэтажном доме погиб один человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, чп, пожарный, мчс россии
В тушении были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы техники Фото:

В поселке Сумкино под Тобольском на пожаре погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает МЧС Тюменской области.

«Поступило сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по адресу: Тобольск, поселок Сумкино, улица Водников, 5. К сожалению, на пожаре погиб человек», — говорится в сообщении

На момент прибытия пожарно-спасательных сил, в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. В тушении принимали участие шесть человек и две единицы спецтехники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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В поселке Сумкино под Тобольском на пожаре погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по адресу: Тобольск, поселок Сумкино, улица Водников, 5. К сожалению, на пожаре погиб человек», — говорится в сообщении На момент прибытия пожарно-спасательных сил, в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. В тушении принимали участие шесть человек и две единицы спецтехники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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