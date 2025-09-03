У тюменцев заберут свыше 250 участков ради расширения крупной дороги

Дорогу расширят до четырех полос
В Тюмени ради расширения Ирбитского тракта изымут 256 земельных участков. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Пока власти выкупили три участка.
«В целях формирования земельного участка под размещение объекта необходимо изъятие 256 земельных участков. На текущий момент изъято три участка», — поделились с корреспондентом агентства в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что Ирбитский тракт будут расширять до четырех полос. Реконструкцию дороги будут проводить в восемь этапов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!