03 сентября 2025

У тюменцев заберут свыше 250 участков ради расширения крупной дороги

В Тюмени изымут 256 участков ради расширения Ирбитского тракта
© Служба новостей «URA.RU»
Дорогу расширят до четырех полос
Дорогу расширят до четырех полос Фото:

В Тюмени ради расширения Ирбитского тракта изымут 256 земельных участков. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Пока власти выкупили три участка. 

«В целях формирования земельного участка под размещение объекта необходимо изъятие 256 земельных участков. На текущий момент изъято три участка», — поделились с корреспондентом агентства в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что Ирбитский тракт будут расширять до четырех полос. Реконструкцию дороги будут проводить в восемь этапов.

