Туман помешал работе аэропорта Салехарда

В аэропорту Салехарда произошла массовая задержка самолетов
В Салехарде массово задерживаются самолеты
В Салехарде массово задерживаются самолеты

В аэропорту Салехарда произошла массовая задержка авиарейсов, следует из данных онлайн-табло. Город 4 сентября накрыл густой туман, передает корреспондент URA.RU.

«Вылет самолета в Тюмень предварительно задерживается на полтора часа, с 10:10 до 11:40. Вылет в Москву (Шереметьево) задерживается на три часа, с 9:10 до 12:00, перенесен и вечерний рейс в Домодедово с 17:40 до 19:10», — следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Также задерживается и самолет до Новосибирска. Предварительный вылет в 11:40. При этом, часть самолетов еще не прибыла.

Утром с площадок не вылетели вертолеты до Мыса Каменного, Яр-Сале, Сеяхи. Их вылет перенесен на час — с 9:00 до 10:00.

