Бодибилдера из Екатеринбурга, скончавшегося после турнира, кремируют

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Прощание с бодибилдером пройдет 7 марта в Екатеринбурге Фото:

Екатеринбургского бодибилдера, фитнес-тренера Дмитрия Кимака, который внезапно скончался после победы на соревнованиях, кремируют. Об этом URA.RU сообщил его сводный брат Иван Кимак.

«Это неожиданность [для нашей семьи], Дима никогда не жаловался на здоровье», — сказал Кимак. Прощание с бодибилдером состоится 7 марта в крематории на Сибирском тракте в Екатеринбурге, добавил родственник.

Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона».

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Екатеринбургского бодибилдера, фитнес-тренера Дмитрия Кимака, который внезапно скончался после победы на соревнованиях, кремируют. Об этом URA.RU сообщил его сводный брат Иван Кимак. «Это неожиданность [для нашей семьи], Дима никогда не жаловался на здоровье», — сказал Кимак. Прощание с бодибилдером состоится 7 марта в крематории на Сибирском тракте в Екатеринбурге, добавил родственник. Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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