Бодибилдера из Екатеринбурга, скончавшегося после турнира, кремируют

Екатеринбургского бодибилдера, фитнес-тренера Дмитрия Кимака, который внезапно скончался после победы на соревнованиях, кремируют. Об этом URA.RU сообщил его сводный брат Иван Кимак.
«Это неожиданность [для нашей семьи], Дима никогда не жаловался на здоровье», — сказал Кимак. Прощание с бодибилдером состоится 7 марта в крематории на Сибирском тракте в Екатеринбурге, добавил родственник.
Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.