Бодибилдера из Екатеринбурга, скончавшегося после турнира, кремируют

04 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Прощание с бодибилдером пройдет 7 марта в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургского бодибилдера, фитнес-тренера Дмитрия Кимака, который внезапно скончался после победы на соревнованиях, кремируют. Об этом URA.RU сообщил его сводный брат Иван Кимак. «Это неожиданность [для нашей семьи], Дима никогда не жаловался на здоровье», — сказал Кимак. Прощание с бодибилдером состоится 7 марта в крематории на Сибирском тракте в Екатеринбурге, добавил родственник. Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона».

Екатеринбургского бодибилдера, фитнес-тренера Дмитрия Кимака, который внезапно скончался после победы на соревнованиях, кремируют. Об этом URA.RU сообщил его сводный брат Иван Кимак. «Это неожиданность [для нашей семьи], Дима никогда не жаловался на здоровье», — сказал Кимак. Прощание с бодибилдером состоится 7 марта в крематории на Сибирском тракте в Екатеринбурге, добавил родственник. Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона».