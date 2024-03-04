В Кремле оценили коварство Германии

Песков: в РФ осознают, что в Бундесвере обсуждаются удары по Крымскому мосту
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Содержание аудиозаписи немецких военных не может иметь другой трактовки, заявил Дмитрий Песков Фото:
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После опубликования аудиозаписи с переговорами немецких военных, в России пришло понимание, что в структурах Бундесвера обсуждаются удары по Крымскому мосту. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Фактически, здесь формулировки важны — обсуждались удары по Крымскому мосту. Сама запись говорит о том, что в недрах Бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы ударов. Это не нуждается в каких-то трактовках, это очевидно», — заявил Песков. Он добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о проведении проверки, в результате которой Россия должна узнать, как действует Бундесвер и каким образом он контролируется.

Журналистка Маргарита Симоньян разместила запись разговора немецких военных, в которой фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера. Они обсуждают планы удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора.

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После опубликования аудиозаписи с переговорами немецких военных, в России пришло понимание, что в структурах Бундесвера обсуждаются удары по Крымскому мосту. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически, здесь формулировки важны — обсуждались удары по Крымскому мосту. Сама запись говорит о том, что в недрах Бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы ударов. Это не нуждается в каких-то трактовках, это очевидно», — заявил Песков. Он добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о проведении проверки, в результате которой Россия должна узнать, как действует Бундесвер и каким образом он контролируется. Журналистка Маргарита Симоньян разместила запись разговора немецких военных, в которой фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера. Они обсуждают планы удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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