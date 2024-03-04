В Кремле оценили коварство Германии

После опубликования аудиозаписи с переговорами немецких военных, в России пришло понимание, что в структурах Бундесвера обсуждаются удары по Крымскому мосту. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактически, здесь формулировки важны — обсуждались удары по Крымскому мосту. Сама запись говорит о том, что в недрах Бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы ударов. Это не нуждается в каких-то трактовках, это очевидно», — заявил Песков. Он добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о проведении проверки, в результате которой Россия должна узнать, как действует Бундесвер и каким образом он контролируется.
Журналистка Маргарита Симоньян разместила запись разговора немецких военных, в которой фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера. Они обсуждают планы удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора.
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