Общество Голикова раскрыла, когда будут запущены нацпроекты Путина Голикова: новые нацпроекты России будут запущены с 2025 года 04 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + Татьяна Голикова отметила, что проект «Молодежь России» будет работать уже в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Новые нацпроекты, которые анонсировал президент России Владимир Путин, будут запущены 1 января 2025 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Все новые нацпроекты будут запущены в России с 1 января 2025 года, кроме проекта „Молодежь России“, который запустят уже в этом году», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости. В послании Федеральному Собранию Путин объявил о создании пяти новых нацпроектов. Вот их список: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Такие программы нужны для комплексного развития страны, а их задача — модернизация инфраструктуры и улучшение жизни россиян. Новые нацпроекты, которые анонсировал президент России Владимир Путин, будут запущены 1 января 2025 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Все новые нацпроекты будут запущены в России с 1 января 2025 года, кроме проекта „Молодежь России“, который запустят уже в этом году», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости. В послании Федеральному Собранию Путин объявил о создании пяти новых нацпроектов. Вот их список: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Такие программы нужны для комплексного развития страны, а их задача — модернизация инфраструктуры и улучшение жизни россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям