Голикова раскрыла, когда будут запущены нацпроекты Путина

Новые нацпроекты, которые анонсировал президент России Владимир Путин, будут запущены 1 января 2025 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Все новые нацпроекты будут запущены в России с 1 января 2025 года, кроме проекта „Молодежь России“, который запустят уже в этом году», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости.
В послании Федеральному Собранию Путин объявил о создании пяти новых нацпроектов. Вот их список: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Такие программы нужны для комплексного развития страны, а их задача — модернизация инфраструктуры и улучшение жизни россиян.
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