Медведев объяснил, почему весь мир признал присоединение Донбасса к РФ

Присоединение новых регионов было признано теми странами, которые уважают территориальную целостность России и принимают ее как государство. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые».
«Новые регионы является интегральной часть России, они закреплены в нашей Конституции. Те государства, которые признают территориальную целостность России, признают и включение новых регионов», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim.
Новые территории были включены в состав России в 2022 году. За присоединение голосовали жители субъектов, большинство из них согласились жить в России. Во время обращения к парламенту президент РФ Владимир Путин сформировал образ будущего регионов и дал сигнал губернаторам, как нужно развивать новые субъекты страны.
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