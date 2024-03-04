Медведев объяснил, почему весь мир признал присоединение Донбасса к РФ

Медведев: страны, признающие Конституцию РФ, одобряют расширение России
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев заявил, что многие страны признали включение новых регионов Фото:
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Присоединение новых регионов было признано теми странами, которые уважают территориальную целостность России и принимают ее как государство. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые».

«Новые регионы является интегральной часть России, они закреплены в нашей Конституции. Те государства, которые признают территориальную целостность России, признают и включение новых регионов», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim.

Новые территории были включены в состав России в 2022 году. За присоединение голосовали жители субъектов, большинство из них согласились жить в России. Во время обращения к парламенту президент РФ Владимир Путин сформировал образ будущего регионов и дал сигнал губернаторам, как нужно развивать новые субъекты страны.

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Присоединение новых регионов было признано теми странами, которые уважают территориальную целостность России и принимают ее как государство. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые». «Новые регионы является интегральной часть России, они закреплены в нашей Конституции. Те государства, которые признают территориальную целостность России, признают и включение новых регионов», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim. Новые территории были включены в состав России в 2022 году. За присоединение голосовали жители субъектов, большинство из них согласились жить в России. Во время обращения к парламенту президент РФ Владимир Путин сформировал образ будущего регионов и дал сигнал губернаторам, как нужно развивать новые субъекты страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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