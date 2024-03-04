Медведев: Зеленский никогда не будет определять условия мира на Украине

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Владимир Зеленский хочет, чтобы переговоры велись при выводе войск РФ с занятых позиций Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Формула мира от президента Украины Владимира Зеленского никогда не будет основой для переговоров с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые».

«Никакая „формула Зелинского“ никогда не будет основой урегулирования. Для чего это делается? Это делается только для того, чтобы получить больше оружия», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim.

Согласно предложению Зеленского, для начала переговоров Россия должна отодвинуть свои войска. В РФ такие планы называют пустышками. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такой поход к переговорам является тупиковым.

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Формула мира от президента Украины Владимира Зеленского никогда не будет основой для переговоров с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые». «Никакая „формула Зелинского“ никогда не будет основой урегулирования. Для чего это делается? Это делается только для того, чтобы получить больше оружия», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim. Согласно предложению Зеленского, для начала переговоров Россия должна отодвинуть свои войска. В РФ такие планы называют пустышками. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такой поход к переговорам является тупиковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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