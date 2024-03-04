В мире Украина Медведев: Зеленский никогда не будет определять условия мира на Украине 04 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский хочет, чтобы переговоры велись при выводе войск РФ с занятых позиций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Формула мира от президента Украины Владимира Зеленского никогда не будет основой для переговоров с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые». «Никакая „формула Зелинского“ никогда не будет основой урегулирования. Для чего это делается? Это делается только для того, чтобы получить больше оружия», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim. Согласно предложению Зеленского, для начала переговоров Россия должна отодвинуть свои войска. В РФ такие планы называют пустышками. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такой поход к переговорам является тупиковым. Формула мира от президента Украины Владимира Зеленского никогда не будет основой для переговоров с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Знание. Первые». «Никакая „формула Зелинского“ никогда не будет основой урегулирования. Для чего это делается? Это делается только для того, чтобы получить больше оружия», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит сервис Smotrim. Согласно предложению Зеленского, для начала переговоров Россия должна отодвинуть свои войска. В РФ такие планы называют пустышками. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такой поход к переговорам является тупиковым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям