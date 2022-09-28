Власти Нижневартовска анонсировали открытие новой локации на набережной

29 сентября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Прибрежная зона разделена на прогулочные, пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки и места для отдыха Фото: департамент общественных и внешних связей Нижневартовска Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют открыть в октябре для жителей еще один участок реконструированной набережной Оби. Об этом URA.RU рассказали в управлении капстроя Нижневартовска. «Небольшой участок второго этапа у нас остался в работе. Мы планируем его открыть в октябре для посещения жителей. Возможно некоторых элементов благоустройства там не будет, поскольку их не удастся выполнить из-за ухудшающейся погоды. Например, это может коснуться резинового покрытия на велодорожках», — рассказал корреспонденту URA.RU главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык. Локация составляет около 200 метров и станет продолжением реконструированной части набережной напротив микрорайона Прибрежный-2 (от улицы Ханты-Мансийской до школы № 32) — участок открыли на прошлой неделе. Прибрежная зона разделена на прогулочные, пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки и места для отдыха. «Проект успешно совмещает зеленые насаждения с детскими площадками, велодорожками и удобными лавочками с удачным решение освещения. Материалы для строительства использованы качественные, ну, а прочность монтажа проверят время и сами горожане. Конечно, на сегодня строители несколько ограничены в выборе отделочных материалов, строительных смесей и прочих необходимых для дела материалов. Вместе с тем никто не снижал требований к качеству и безопасности возводимых конструкций, особенно для такого важного для всего города объекта», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска раскрыли дату открытия масштабного экопарка. Тогда речь шла о комплексе «Ягом», который расположен в городских лесах, его площадь составит более 30 гектаров. На момент открытия там в том числе будет обустроена береговая зона, спортивные и прогулочные тропы, смонтирован глэмпинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют открыть в октябре для жителей еще один участок реконструированной набережной Оби. Об этом URA.RU рассказали в управлении капстроя Нижневартовска. «Небольшой участок второго этапа у нас остался в работе. Мы планируем его открыть в октябре для посещения жителей. Возможно некоторых элементов благоустройства там не будет, поскольку их не удастся выполнить из-за ухудшающейся погоды. Например, это может коснуться резинового покрытия на велодорожках», — рассказал корреспонденту URA.RU главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык. Локация составляет около 200 метров и станет продолжением реконструированной части набережной напротив микрорайона Прибрежный-2 (от улицы Ханты-Мансийской до школы № 32) — участок открыли на прошлой неделе. Прибрежная зона разделена на прогулочные, пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки и места для отдыха. «Проект успешно совмещает зеленые насаждения с детскими площадками, велодорожками и удобными лавочками с удачным решение освещения. Материалы для строительства использованы качественные, ну, а прочность монтажа проверят время и сами горожане. Конечно, на сегодня строители несколько ограничены в выборе отделочных материалов, строительных смесей и прочих необходимых для дела материалов. Вместе с тем никто не снижал требований к качеству и безопасности возводимых конструкций, особенно для такого важного для всего города объекта», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска раскрыли дату открытия масштабного экопарка. Тогда речь шла о комплексе «Ягом», который расположен в городских лесах, его площадь составит более 30 гектаров. На момент открытия там в том числе будет обустроена береговая зона, спортивные и прогулочные тропы, смонтирован глэмпинг.