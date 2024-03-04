На трассе Пермь—Екатеринбург перевернулась «Волга» с шестилетним ребенком. Фото

04 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Водитель «Волги» не справился с управлением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 165-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. 32-летний водитель «Волги» из пермского села Тис допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 3 марта. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель „Волги“, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны г. Екатеринбург, потерял контроль над управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 6-летняя и водитель госпитализированы в Красноуфимскую больницу. Ребенок в момент аварии перевозился без детского автокресла. Рядом с ней в салоне находился ее младший брат. Мальчик в ДТП не пострадал. По факту ДТП организована проверка», — говорится в посте, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать требования правил перевозки пассажиров. Кроме этого, следует выбирать безопасный стиль управления транспортом, в случае усталости или утомления. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 165-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. 32-летний водитель «Волги» из пермского села Тис допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 3 марта. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель „Волги“, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны г. Екатеринбург, потерял контроль над управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 6-летняя и водитель госпитализированы в Красноуфимскую больницу. Ребенок в момент аварии перевозился без детского автокресла. Рядом с ней в салоне находился ее младший брат. Мальчик в ДТП не пострадал. По факту ДТП организована проверка», — говорится в посте, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать требования правил перевозки пассажиров. Кроме этого, следует выбирать безопасный стиль управления транспортом, в случае усталости или утомления.