На 165-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. 32-летний водитель «Волги» из пермского села Тис допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 3 марта. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.
«Водитель „Волги“, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны г. Екатеринбург, потерял контроль над управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 6-летняя и водитель госпитализированы в Красноуфимскую больницу. Ребенок в момент аварии перевозился без детского автокресла. Рядом с ней в салоне находился ее младший брат. Мальчик в ДТП не пострадал. По факту ДТП организована проверка», — говорится в посте, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать требования правил перевозки пассажиров. Кроме этого, следует выбирать безопасный стиль управления транспортом, в случае усталости или утомления.
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