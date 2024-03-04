На трассе Пермь—Екатеринбург перевернулась «Волга» с шестилетним ребенком. Фото

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария, дорожно-транспортное проишествие
Водитель «Волги» не справился с управлением Фото:

На 165-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. 32-летний водитель «Волги» из пермского села Тис допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 3 марта. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

«Водитель „Волги“, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны г. Екатеринбург, потерял контроль над управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 6-летняя и водитель госпитализированы в Красноуфимскую больницу. Ребенок в момент аварии перевозился без детского автокресла. Рядом с ней в салоне находился ее младший брат. Мальчик в ДТП не пострадал. По факту ДТП организована проверка», — говорится в посте, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать требования правил перевозки пассажиров. Кроме этого, следует выбирать безопасный стиль управления транспортом, в случае усталости или утомления.

Фото:

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На 165-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. 32-летний водитель «Волги» из пермского села Тис допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 3 марта. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель „Волги“, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны г. Екатеринбург, потерял контроль над управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 6-летняя и водитель госпитализированы в Красноуфимскую больницу. Ребенок в момент аварии перевозился без детского автокресла. Рядом с ней в салоне находился ее младший брат. Мальчик в ДТП не пострадал. По факту ДТП организована проверка», — говорится в посте, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать требования правил перевозки пассажиров. Кроме этого, следует выбирать безопасный стиль управления транспортом, в случае усталости или утомления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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