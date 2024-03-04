Минобороны подтвердило уничтожение второго танка Abrams на Украине

Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе „Abrams“ производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три „Bradley“ производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны об успехах на авдеевском направлении. Отмечается, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции.
Первый американский Abrams войска РФ уничтожили 26 февраля. Передача этих танков состоялась еще в январе 2023 года. Позже появились сообщения об уничтожении второго такого танка, а также были опубликованы кадры его поражения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.