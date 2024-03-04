Минобороны подтвердило уничтожение второго танка Abrams на Украине

04 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Армия РФ уничтожила очередной танк Abrams на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе „Abrams“ производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три „Bradley“ производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны об успехах на авдеевском направлении. Отмечается, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Первый американский Abrams войска РФ уничтожили 26 февраля. Передача этих танков состоялась еще в январе 2023 года. Позже появились сообщения об уничтожении второго такого танка, а также были опубликованы кадры его поражения.

Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе „Abrams“ производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три „Bradley“ производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны об успехах на авдеевском направлении. Отмечается, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Первый американский Abrams войска РФ уничтожили 26 февраля. Передача этих танков состоялась еще в январе 2023 года. Позже появились сообщения об уничтожении второго такого танка, а также были опубликованы кадры его поражения.