Минобороны подтвердило уничтожение второго танка Abrams на Украине

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Армия РФ уничтожила очередной танк Abrams на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе „Abrams“ производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три „Bradley“ производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны об успехах на авдеевском направлении. Отмечается, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции.

Первый американский Abrams войска РФ уничтожили 26 февраля. Передача этих танков состоялась еще в январе 2023 года. Позже появились сообщения об уничтожении второго такого танка, а также были опубликованы кадры его поражения.

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Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе „Abrams“ производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три „Bradley“ производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сообщает Минобороны об успехах на авдеевском направлении. Отмечается, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Первый американский Abrams войска РФ уничтожили 26 февраля. Передача этих танков состоялась еще в январе 2023 года. Позже появились сообщения об уничтожении второго такого танка, а также были опубликованы кадры его поражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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