Появилось видео, как дроны «Упырь» уничтожили американский танк Abrams

Русский боец с позывным «Бык» управлял дронами «Упырь», которые разнесли Abrams
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Производство fpv-дрона Упырь. Екатеринбург, пульт управления дроном, пульт для квадрокоптера, управление бпла
FPV-дроны «Упырь» уничтожили танк Abrams Фото:
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FPV-дроны «Упырь», разработанные в Свердловской области, помогли пехоте поразить американский танк Abrams на авдеевском направлении. Дронами управлял боец с позывным «Бык».

«На ваших глазах совместная работа стальной пехоты и расчета дрона „Упырь“ Центрального Военного Округа „О“ по уничтожению танка Abrams. Героические парни из пехоты смогли дать отпор 60 тонной американской махине, сбили ей гусеницу из РПГ, а на помощь пехоте вылетели два „Упыря“, которые поставили точку в этом сражении», — говорится в посте telegram-канала «Повернутые на Z войне».

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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FPV-дроны «Упырь», разработанные в Свердловской области, помогли пехоте поразить американский танк Abrams на авдеевском направлении. Дронами управлял боец с позывным «Бык». «На ваших глазах совместная работа стальной пехоты и расчета дрона „Упырь“ Центрального Военного Округа „О“ по уничтожению танка Abrams. Героические парни из пехоты смогли дать отпор 60 тонной американской махине, сбили ей гусеницу из РПГ, а на помощь пехоте вылетели два „Упыря“, которые поставили точку в этом сражении», — говорится в посте telegram-канала «Повернутые на Z войне». FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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