У Михаила Ефремова повысились шансы на досрочное освобождение

Ефремову согласовали ходатайство о досрочном освобождении
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Спектакль "Господин хороший" в Ельцин Центре. Екатеринбург, ефремов михаил
Суд в течение месяца рассмотрит вопрос об освобождении Михаила Ефремова по УДО Фото:
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Окончательное решение будет принято судом в течение 20 дней.

В белгородской колонии №4 прошло заседание, в ходе которого Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает telegram-канал Mash. Теперь документы направят в Алексеевский суд Белгородской области, который будет решать, освобождать актера или нет. У суда будет до 20 дней на рассмотрение его дела.

В июне 2020 года Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы. Адвокат Александр Добровинский заявил, что решение о досрочном освобождении актера будет зависеть от семьи погибшего при ДТП водителя.

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Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Окончательное решение будет принято судом в течение 20 дней. В белгородской колонии №4 прошло заседание, в ходе которого Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает telegram-канал Mash. Теперь документы направят в Алексеевский суд Белгородской области, который будет решать, освобождать актера или нет. У суда будет до 20 дней на рассмотрение его дела. В июне 2020 года Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы. Адвокат Александр Добровинский заявил, что решение о досрочном освобождении актера будет зависеть от семьи погибшего при ДТП водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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