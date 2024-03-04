У Михаила Ефремова повысились шансы на досрочное освобождение

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Окончательное решение будет принято судом в течение 20 дней.
В белгородской колонии №4 прошло заседание, в ходе которого Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает telegram-канал Mash. Теперь документы направят в Алексеевский суд Белгородской области, который будет решать, освобождать актера или нет. У суда будет до 20 дней на рассмотрение его дела.
В июне 2020 года Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы. Адвокат Александр Добровинский заявил, что решение о досрочном освобождении актера будет зависеть от семьи погибшего при ДТП водителя.
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