Минцифры РФ объяснило, почему произошел сбой при записи детей в детские лагеря в Екатеринбурге

Проблемы с записью детей в лагеря Свердловской области возникли из-за недоработок регионального министерства образования и молодежной политики. Ведомство не протестировало работу портала на корректность. Об этом URA.RU сообщили в Минцифры России.
«Проблема в Свердловской области была связана с тем, что региональное ведомство, отвечающее за работоспособность услуги записи в детские лагеря, не протестировало услугу после внесения изменений в справочники детских лагерей, которые оно обновляет самостоятельно и размещает в Единой системе нормативной справочной информации (ЕСНСИ) для использования на формах портала Госуслуг. Утром 4 марта ошибка была устранена», — заявили в Минцифры РФ.
Ранее о том, что скандал мог разразиться по вине минобра, докладывали и мэру Алексею Орлову. При этом в областном департаменте информполитики URA.RU говорили, что региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно и штатно.
По данным мэрии Екатеринбурга, заявки подали 14 тысяч семей. После сбоя городской департамент образования ведет запись в «Космос» и «Рассветный» фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. Утром 4 января там образовались длинные очереди.
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