Названа причина, почему екатеринбуржцы не смогли записать детей в лагеря

Запись в детские лагеря Екатеринбурга сорвалась из-за сбоя по вине минобра

На места в лагерях заявляются 14000 семей из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга столкнулись с проблемами при записи детей в загородные лагеря в ночь на 4 марта из-за некорректной работы Госуслуг и «Единой системы нормативной справочной информации» (ЕСНСИ). Из-за сбоя в работе последней в справочнике не появились два лагеря («Космос» и «Рассветный»), куда горожане также должны были записать детей. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Через три минуты после начала приемной кампании (то есть в 00:03 — прим. URA.RU) начал тормозить сам портал Госуслуг. Из ЕСНСИ не подтянулись все справочники по лагерям, из-за этого часть не отобразилась. Инциденты созданы разработчиками „Единого цифрового пространства“ (ЕЦП, информационная система областного министерства образования, — прим. URA.RU)», — рассказал собеседник.

Ранее о том, что скандал мог разразиться по вине минобра, докладывали и мэру Алексею Орлову. При этом в областном департаменте информполитики URA.RU говорили, что региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно и штатно.

По данным мэрии Екатеринбурга, заявки подали 14 тысяч семей. После сбоя городской департамент образования ведет запись в «Космос» и «Рассветный» фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. Утром 4 января там образовались длинные очереди.