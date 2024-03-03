Мэру указали, из-за кого сорвалась запись в детские лагеря Екатеринбурга

Запись детей в екатеринбургские лагеря сорвалась на уровне правительства

04 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Подчиненные Юрия Биктуганова говорят, что был сбой на федеральном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Срыв записи детей в екатеринбургские лагеря за десять дней до президентских выборов — главная тема в чиновничьих кабинетах с утра 4 марта. По данным URA.RU, мэру Алексею Орлову доложили: администрация заранее предупреждала областное минобразования о проблемах с Госуслугами, но адекватной реакции якобы не последовало (в самом ведомстве опровергают). «Обещали починить, но в итоге технические проблемы остались. Отвечали за это [министр Юрий] Биктуганов и [его заместитель Евгений] Бирюк», — рассказал собеседник агентства, участвовавший в расширенном аппаратном совещании. Орлов, уточнил другой источник, возмущен и планирует (возможно, уже сделал это) связаться с «цифровым» замгубернатора Дмитрием Иониным. Новость по теме Свердловчане не смогли записать своих детей в лагеря В областном министерстве цифрового развития URA.RU заявили, что за «Госуслуги» отвечает федеральное минцифры. А в министерстве образования случившееся прокомментировали так: «Действительно, на федеральной площадке Госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки». Запись детей стартовала в ночь на 4 марта. По данным мэрии, заявки подали 14 тысяч семей. Два лагеря — «Космос» и «Рассветный» — в электронных сервисах не отобразились, родители возмущены. Городской департамент образования ведет запись в эти лагеря фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В прошлом году запись прошла без скандалов. Тогда полномочия были на уровне муниципалитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Срыв записи детей в екатеринбургские лагеря за десять дней до президентских выборов — главная тема в чиновничьих кабинетах с утра 4 марта. По данным URA.RU, мэру Алексею Орлову доложили: администрация заранее предупреждала областное минобразования о проблемах с Госуслугами, но адекватной реакции якобы не последовало (в самом ведомстве опровергают). «Обещали починить, но в итоге технические проблемы остались. Отвечали за это [министр Юрий] Биктуганов и [его заместитель Евгений] Бирюк», — рассказал собеседник агентства, участвовавший в расширенном аппаратном совещании. Орлов, уточнил другой источник, возмущен и планирует (возможно, уже сделал это) связаться с «цифровым» замгубернатора Дмитрием Иониным. В областном министерстве цифрового развития URA.RU заявили, что за «Госуслуги» отвечает федеральное минцифры. А в министерстве образования случившееся прокомментировали так: «Действительно, на федеральной площадке Госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки». Запись детей стартовала в ночь на 4 марта. По данным мэрии, заявки подали 14 тысяч семей. Два лагеря — «Космос» и «Рассветный» — в электронных сервисах не отобразились, родители возмущены. Городской департамент образования ведет запись в эти лагеря фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В прошлом году запись прошла без скандалов. Тогда полномочия были на уровне муниципалитета.