03 марта 2024

Мэру указали, из-за кого сорвалась запись в детские лагеря Екатеринбурга

Запись детей в екатеринбургские лагеря сорвалась на уровне правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония заливки первого бетона и закладки монет в основание школы № 41. Екатеринбург, биктуганов юрий, орлов алексей, ананьев валерий
Подчиненные Юрия Биктуганова говорят, что был сбой на федеральном уровне Фото:

Срыв записи детей в екатеринбургские лагеря за десять дней до президентских выборов — главная тема в чиновничьих кабинетах с утра 4 марта. По данным URA.RU, мэру Алексею Орлову доложили: администрация заранее предупреждала областное минобразования о проблемах с Госуслугами, но адекватной реакции якобы не последовало (в самом ведомстве опровергают).

«Обещали починить, но в итоге технические проблемы остались. Отвечали за это [министр Юрий] Биктуганов и [его заместитель Евгений] Бирюк», — рассказал собеседник агентства, участвовавший в расширенном аппаратном совещании. Орлов, уточнил другой источник, возмущен и планирует (возможно, уже сделал это) связаться с «цифровым» замгубернатора Дмитрием Иониным.

Новость по теме
Свердловчане не смогли записать своих детей в лагеря

В областном министерстве цифрового развития URA.RU заявили, что за «Госуслуги» отвечает федеральное минцифры. А в министерстве образования случившееся прокомментировали так: «Действительно, на федеральной площадке Госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки».

Запись детей стартовала в ночь на 4 марта. По данным мэрии, заявки подали 14 тысяч семей. Два лагеря — «Космос» и «Рассветный» — в электронных сервисах не отобразились, родители возмущены. Городской департамент образования ведет запись в эти лагеря фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В прошлом году запись прошла без скандалов. Тогда полномочия были на уровне муниципалитета.

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Срыв записи детей в екатеринбургские лагеря за десять дней до президентских выборов — главная тема в чиновничьих кабинетах с утра 4 марта. По данным URA.RU, мэру Алексею Орлову доложили: администрация заранее предупреждала областное минобразования о проблемах с Госуслугами, но адекватной реакции якобы не последовало (в самом ведомстве опровергают). «Обещали починить, но в итоге технические проблемы остались. Отвечали за это [министр Юрий] Биктуганов и [его заместитель Евгений] Бирюк», — рассказал собеседник агентства, участвовавший в расширенном аппаратном совещании. Орлов, уточнил другой источник, возмущен и планирует (возможно, уже сделал это) связаться с «цифровым» замгубернатора Дмитрием Иониным. В областном министерстве цифрового развития URA.RU заявили, что за «Госуслуги» отвечает федеральное минцифры. А в министерстве образования случившееся прокомментировали так: «Действительно, на федеральной площадке Госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки». Запись детей стартовала в ночь на 4 марта. По данным мэрии, заявки подали 14 тысяч семей. Два лагеря — «Космос» и «Рассветный» — в электронных сервисах не отобразились, родители возмущены. Городской департамент образования ведет запись в эти лагеря фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В прошлом году запись прошла без скандалов. Тогда полномочия были на уровне муниципалитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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