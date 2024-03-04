Макрон закрыл вопрос об отправке военных на Украину

Макрон заявил, что Франция не будет посылать своих военных на Украину

04 марта 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон отказался передавать войска на Украину Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако мы открываем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины», — заявил Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky.cz . До этого Макрон предложил отправить военных Запада на Украину. Позже его слова по-другому озвучены в Минобороны Франции. Там заявили, что военные будут работать в тылу, не участвуя в боях. В Кремле предупредили, что эскалация конфликта на Украине — это опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил осторожность тех стран-участниц конференции, на которой Макрон и произнес те слова. Заявление главы Франции — это способ отвлечь население от внутренних проблем. В последнее время в стране активизировались активисты, которые выступают против украинского зерна, передает телеканал 360.

Франция не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако мы открываем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины», — заявил Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky.cz. До этого Макрон предложил отправить военных Запада на Украину. Позже его слова по-другому озвучены в Минобороны Франции. Там заявили, что военные будут работать в тылу, не участвуя в боях. В Кремле предупредили, что эскалация конфликта на Украине — это опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил осторожность тех стран-участниц конференции, на которой Макрон и произнес те слова. Заявление главы Франции — это способ отвлечь население от внутренних проблем. В последнее время в стране активизировались активисты, которые выступают против украинского зерна, передает телеканал 360.