Макрон закрыл вопрос об отправке военных на Украину

Франция не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.
«Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако мы открываем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины», — заявил Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу
До этого Макрон предложил отправить военных Запада на Украину. Позже его слова по-другому озвучены в Минобороны Франции. Там заявили, что военные будут работать в тылу, не участвуя в боях.
В Кремле предупредили, что эскалация конфликта на Украине — это опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил осторожность тех стран-участниц конференции, на которой Макрон и произнес те слова.
Заявление главы Франции — это способ отвлечь население от внутренних проблем. В последнее время в стране активизировались активисты, которые выступают против украинского зерна, передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.