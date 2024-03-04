Макрон закрыл вопрос об отправке военных на Украину

Макрон заявил, что Франция не будет посылать своих военных на Украину
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Эммануэль Макрон отказался передавать войска на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако мы открываем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины», — заявил Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky.cz.

До этого Макрон предложил отправить военных Запада на Украину. Позже его слова по-другому озвучены в Минобороны Франции. Там заявили, что военные будут работать в тылу, не участвуя в боях.

В Кремле предупредили, что эскалация конфликта на Украине — это опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил осторожность тех стран-участниц конференции, на которой Макрон и произнес те слова.

Заявление главы Франции — это способ отвлечь население от внутренних проблем. В последнее время в стране активизировались активисты, которые выступают против украинского зерна, передает телеканал 360.

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Франция не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако мы открываем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины», — заявил Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky.cz. До этого Макрон предложил отправить военных Запада на Украину. Позже его слова по-другому озвучены в Минобороны Франции. Там заявили, что военные будут работать в тылу, не участвуя в боях. В Кремле предупредили, что эскалация конфликта на Украине — это опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил осторожность тех стран-участниц конференции, на которой Макрон и произнес те слова. Заявление главы Франции — это способ отвлечь население от внутренних проблем. В последнее время в стране активизировались активисты, которые выступают против украинского зерна, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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