В главном госпитале Минобороны обокрали молодого Героя России из Екатеринбурга. Фото

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У бойца украли удостоверение Героя России и почти все деньги
У бойца украли удостоверение Героя России и почти все деньги

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко неизвестные обокрали 26-летнего Героя России из Екатеринбурга, участника спецоперации РФ на Украине Владимира Шиковского. Он лишился документов и почти всех денег. Информацию, появившуюся в одном из крупных telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник.

«Сейчас Владимир находится в пансионате. Найти тех, кто это сделал, будет трудно», — отметил собеседник агентства.

Во время выполнения боевых задач при штурме Авдеевки Шиковский был тяжело ранен (остался без ноги). В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему медаль в честь 300-летия города и обещал помочь с реабилитацией. Известно, что Шиковский хотел бы вернуться на фронт — инструктором.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встречался с Владимиром Шиковским в январе и вручал ему медаль в честь 300-летия города
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встречался с Владимиром Шиковским в январе и вручал ему медаль в честь 300-летия города

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В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко неизвестные обокрали 26-летнего Героя России из Екатеринбурга, участника спецоперации РФ на Украине Владимира Шиковского. Он лишился документов и почти всех денег. Информацию, появившуюся в одном из крупных telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник. «Сейчас Владимир находится в пансионате. Найти тех, кто это сделал, будет трудно», — отметил собеседник агентства. Во время выполнения боевых задач при штурме Авдеевки Шиковский был тяжело ранен (остался без ноги). В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему медаль в честь 300-летия города и обещал помочь с реабилитацией. Известно, что Шиковский хотел бы вернуться на фронт — инструктором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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