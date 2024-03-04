В главном госпитале Минобороны обокрали молодого Героя России из Екатеринбурга. Фото

04 марта 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

У бойца украли удостоверение Героя России и почти все деньги Фото предоставлено администрацией Екатеринбурга В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко неизвестные обокрали 26-летнего Героя России из Екатеринбурга, участника спецоперации РФ на Украине Владимира Шиковского. Он лишился документов и почти всех денег. Информацию, появившуюся в одном из крупных telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник. «Сейчас Владимир находится в пансионате. Найти тех, кто это сделал, будет трудно», — отметил собеседник агентства. Во время выполнения боевых задач при штурме Авдеевки Шиковский был тяжело ранен (остался без ноги). В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему медаль в честь 300-летия города и обещал помочь с реабилитацией. Известно, что Шиковский хотел бы вернуться на фронт — инструктором. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встречался с Владимиром Шиковским в январе и вручал ему медаль в честь 300-летия города Фото предоставлено администрацией Екатеринбурга

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко неизвестные обокрали 26-летнего Героя России из Екатеринбурга, участника спецоперации РФ на Украине Владимира Шиковского. Он лишился документов и почти всех денег. Информацию, появившуюся в одном из крупных telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник. «Сейчас Владимир находится в пансионате. Найти тех, кто это сделал, будет трудно», — отметил собеседник агентства. Во время выполнения боевых задач при штурме Авдеевки Шиковский был тяжело ранен (остался без ноги). В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему медаль в честь 300-летия города и обещал помочь с реабилитацией. Известно, что Шиковский хотел бы вернуться на фронт — инструктором.