Bild раскрыл простейший пароль от компьютера министра обороны ФРГ Писториуса

Bild: Писториус и Минобороны Германии используют пароль «1234» на ПК
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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус для защиты файлов использует самый простой пароль — «1234», пишут СМИ Фото:
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Министр обороны Германии Борис Писториус использует самый простой пароль «1234» для защиты файлов на ПК. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Минобороны Германии уже после скандала с российской простушкой использовало пароль „1234“ для защиты файлов. Такой пароль использует и сам Писториус», — говорится в материале.

До этого Минобороны Германии опубликовало комментарий Пистриуса. Снизу был написан пароль «1234». Автор статьи на Bild отметил, что неделю назад это было «бы заезженной шуткой, однако сейчас — это крайне неловко».

Ранее у России оказались секретные переговоры немецких военных. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Утечка подтвердили и в Минобороны Германии. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что у РФ оказался доступ к гораздо большей информации.

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Министр обороны Германии Борис Писториус использует самый простой пароль «1234» для защиты файлов на ПК. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Минобороны Германии уже после скандала с российской простушкой использовало пароль „1234“ для защиты файлов. Такой пароль использует и сам Писториус», — говорится в материале. До этого Минобороны Германии опубликовало комментарий Пистриуса. Снизу был написан пароль «1234». Автор статьи на Bild отметил, что неделю назад это было «бы заезженной шуткой, однако сейчас — это крайне неловко». Ранее у России оказались секретные переговоры немецких военных. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Утечка подтвердили и в Минобороны Германии. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что у РФ оказался доступ к гораздо большей информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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