Bild раскрыл простейший пароль от компьютера министра обороны ФРГ Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус использует самый простой пароль «1234» для защиты файлов на ПК. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
«Минобороны Германии уже после скандала с российской простушкой использовало пароль „1234“ для защиты файлов. Такой пароль использует и сам Писториус», — говорится в
До этого Минобороны Германии опубликовало комментарий Пистриуса. Снизу был написан пароль «1234». Автор статьи на Bild отметил, что неделю назад это было «бы заезженной шуткой, однако сейчас — это крайне неловко».
Ранее у России оказались секретные переговоры немецких военных. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Утечка подтвердили и в Минобороны Германии. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что у РФ оказался доступ к гораздо большей информации.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.