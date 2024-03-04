В мире Европа Bild раскрыл простейший пароль от компьютера министра обороны ФРГ Писториуса Bild: Писториус и Минобороны Германии используют пароль «1234» на ПК 04 марта 2024 в 21:06 Размер текста - 17 + Борис Писториус для защиты файлов использует самый простой пароль — «1234», пишут СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Борис Писториус использует самый простой пароль «1234» для защиты файлов на ПК. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Минобороны Германии уже после скандала с российской простушкой использовало пароль „1234“ для защиты файлов. Такой пароль использует и сам Писториус», — говорится в материале . До этого Минобороны Германии опубликовало комментарий Пистриуса. Снизу был написан пароль «1234». Автор статьи на Bild отметил, что неделю назад это было «бы заезженной шуткой, однако сейчас — это крайне неловко». Ранее у России оказались секретные переговоры немецких военных. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Утечка подтвердили и в Минобороны Германии. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что у РФ оказался доступ к гораздо большей информации. Министр обороны Германии Борис Писториус использует самый простой пароль «1234» для защиты файлов на ПК. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Минобороны Германии уже после скандала с российской простушкой использовало пароль „1234“ для защиты файлов. Такой пароль использует и сам Писториус», — говорится в материале. До этого Минобороны Германии опубликовало комментарий Пистриуса. Снизу был написан пароль «1234». Автор статьи на Bild отметил, что неделю назад это было «бы заезженной шуткой, однако сейчас — это крайне неловко». Ранее у России оказались секретные переговоры немецких военных. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Утечка подтвердили и в Минобороны Германии. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что у РФ оказался доступ к гораздо большей информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям