В Германии испугались, что разведка РФ знает больше, чем они полагали

Bild: у российской разведки может быть много перехваченных в Германии сведений

04 марта 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Родерих Кизеветтер предположил, что российская разведка прослушивает Олафа Шольца (на фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library У России может быть гораздо больше перехваченной информации, чем слитый разговор об атаке по Крыму. Об этом сообщил бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг. «Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга. Берлину стоит приготовиться к тому, что в ближайшее время может произойти новая утечка», — заявил Август Ханнинг в разговоре с немецким таблоидом Bild . Депутат бундестага Родерих Кизеветтер отметил, что Россия, вероятно, установила прослушку над канцлером Германии Олафом Шольцем и его окружением. Ранее у России оказались секретные переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Эти боеприпасы Украина хочет заполучить уже почти год. В Минобороны ФРГ подтвердили факт перехвата информации. Глава ведомства Борис Писториус назвал эту историю информационной войной. Доктор политических наук Грегор Шпицен в разговоре с URA.RU отметил, что после этой истории влияние Писториуса упадет, а Украина не получит ракеты из-за международного скандала.

У России может быть гораздо больше перехваченной информации, чем слитый разговор об атаке по Крыму. Об этом сообщил бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг. «Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга. Берлину стоит приготовиться к тому, что в ближайшее время может произойти новая утечка», — заявил Август Ханнинг в разговоре с немецким таблоидом Bild. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер отметил, что Россия, вероятно, установила прослушку над канцлером Германии Олафом Шольцем и его окружением. Ранее у России оказались секретные переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Эти боеприпасы Украина хочет заполучить уже почти год. В Минобороны ФРГ подтвердили факт перехвата информации. Глава ведомства Борис Писториус назвал эту историю информационной войной. Доктор политических наук Грегор Шпицен в разговоре с URA.RU отметил, что после этой истории влияние Писториуса упадет, а Украина не получит ракеты из-за международного скандала.