Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Силах обороны Украины. Об этом он сказал в видеообращении в соцсети. При этом украинский лидер не уточнил, о каких конкретно перестановках идет речь.
«Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны», — заявил Зеленский в telegram-канале.
Зеленский ранее снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, На эту должность был назначен Александр Сырский. Сам Зеленский заявил, что перестановки связаны с новыми планами Киева на фронте. 4 марта стало известно об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.
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