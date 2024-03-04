04 марта 2024

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины

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Зеленский заявил, что подписал ряд необходимых новых кадровых назначений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Силах обороны Украины. Об этом он сказал в видеообращении в соцсети. При этом украинский лидер не уточнил, о каких конкретно перестановках идет речь.

«Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны», — заявил Зеленский в telegram-канале.

Зеленский ранее снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, На эту должность был назначен Александр Сырский. Сам Зеленский заявил, что перестановки связаны с новыми планами Киева на фронте. 4 марта стало известно об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Силах обороны Украины. Об этом он сказал в видеообращении в соцсети. При этом украинский лидер не уточнил, о каких конкретно перестановках идет речь. «Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны», — заявил Зеленский в telegram-канале. Зеленский ранее снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, На эту должность был назначен Александр Сырский. Сам Зеленский заявил, что перестановки связаны с новыми планами Киева на фронте. 4 марта стало известно об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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