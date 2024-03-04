Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины

05 марта 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что подписал ряд необходимых новых кадровых назначений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Силах обороны Украины. Об этом он сказал в видеообращении в соцсети. При этом украинский лидер не уточнил, о каких конкретно перестановках идет речь. «Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны», — заявил Зеленский в telegram-канале. Зеленский ранее снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, На эту должность был назначен Александр Сырский. Сам Зеленский заявил, что перестановки связаны с новыми планами Киева на фронте. 4 марта стало известно об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Силах обороны Украины. Об этом он сказал в видеообращении в соцсети. При этом украинский лидер не уточнил, о каких конкретно перестановках идет речь. «Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны», — заявил Зеленский в telegram-канале. Зеленский ранее снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, На эту должность был назначен Александр Сырский. Сам Зеленский заявил, что перестановки связаны с новыми планами Киева на фронте. 4 марта стало известно об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.