Кличко назвал снятие Залужного с поста главкома ВСУ ошибкой Зеленского

05 марта 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

Кличко считает, что «некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства» Фото: Официальный портал Киева Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, сняв Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — рассказал Кличко итальянской газете la Repubblica . Он считает, что Зеленский должен был объяснить причину своего решения об отставке Залужного, ведь «многие [украинцы] чувствовали растерянность и отчаяние» после его ухода. О своей же возможной отставке Кличко заявил, что сейчас «необходимо единство политических сил и всех граждан», но, по его мнению, «некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства». Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский матом отругал Залужного и весь украинский народ. Экс-депутат обещал встретиться с ним после Нового года, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, сняв Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — рассказал Кличко итальянской газете la Repubblica. Он считает, что Зеленский должен был объяснить причину своего решения об отставке Залужного, ведь «многие [украинцы] чувствовали растерянность и отчаяние» после его ухода. О своей же возможной отставке Кличко заявил, что сейчас «необходимо единство политических сил и всех граждан», но, по его мнению, «некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства». Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский матом отругал Залужного и весь украинский народ. Экс-депутат обещал встретиться с ним после Нового года, передает телеканал 360.