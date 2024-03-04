Россиянам раскрыли причину роста цен на роллы и суши

Неурожай водорослей нори в Южной Корее привел к увеличению стоимости этого продукта на 25%. Как следствие, участники рынка подняли цены в РФ на суши и роллы. Об этом сообщили представители компании «Dostaевский».
«Из-за неурожая в Южной Корее цены на водоросли нори с начала года выросли до 25%. Это стало одним из факторов для пересмотра прайса на суши и роллы. Также выросла стоимость авокадо в России на 9—13% в зависимости от региона. Причиной этого стал неурожай в Колумбии и Израиле», — на мнение экспертов ссылаются «Известия».
За 2023 год стоимость водорослей нори уже повысилась на 50%. Подорожало практически все: от риса и креветок до гребешков и молочной продукции. В среднем закуп этих товаров стал обходиться на 20% дороже.
В прошлом году российские рестораторы допускали рост цен на суши и роллы. По их данным, увеличение не должно было превысить планку в 15%.
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