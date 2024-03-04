04 марта 2024

Россиянам раскрыли причину роста цен на роллы и суши

«Известия»: из-за неурожая в Южной Корее цены на водоросли нори выросли до 25%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Цены на роллы в среднем выросли на 12% Фото:

Неурожай водорослей нори в Южной Корее привел к увеличению стоимости этого продукта на 25%. Как следствие, участники рынка подняли цены в РФ на суши и роллы. Об этом сообщили представители компании «Dostaевский».

«Из-за неурожая в Южной Корее цены на водоросли нори с начала года выросли до 25%. Это стало одним из факторов для пересмотра прайса на суши и роллы. Также выросла стоимость авокадо в России на 9—13% в зависимости от региона. Причиной этого стал неурожай в Колумбии и Израиле», — на мнение экспертов ссылаются «Известия».

За 2023 год стоимость водорослей нори уже повысилась на 50%. Подорожало практически все: от риса и креветок до гребешков и молочной продукции. В среднем закуп этих товаров стал обходиться на 20% дороже.

В прошлом году российские рестораторы допускали рост цен на суши и роллы. По их данным, увеличение не должно было превысить планку в 15%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неурожай водорослей нори в Южной Корее привел к увеличению стоимости этого продукта на 25%. Как следствие, участники рынка подняли цены в РФ на суши и роллы. Об этом сообщили представители компании «Dostaевский». «Из-за неурожая в Южной Корее цены на водоросли нори с начала года выросли до 25%. Это стало одним из факторов для пересмотра прайса на суши и роллы. Также выросла стоимость авокадо в России на 9—13% в зависимости от региона. Причиной этого стал неурожай в Колумбии и Израиле», — на мнение экспертов ссылаются «Известия». За 2023 год стоимость водорослей нори уже повысилась на 50%. Подорожало практически все: от риса и креветок до гребешков и молочной продукции. В среднем закуп этих товаров стал обходиться на 20% дороже. В прошлом году российские рестораторы допускали рост цен на суши и роллы. По их данным, увеличение не должно было превысить планку в 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...