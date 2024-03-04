Данные из Казахстана подтвердили слова курганского синоптика о сильном половодье

В зоне подтопления находятся 22 населенных пункта Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Неблагоприятная гидрологическая ситуация, сложившаяся на севере Казахстана, может привести к тому, что уровень Тобола в Курганской области будет выше нормы на 2-3 метра. Своими наблюдениям поделился местный синоптик-любитель Илья Винштейн.

«При подобных объемах стока уровень Тобола в Курганской области может быть выше нормы на 2-3 метра. Это не считая стока с территории Челябинской области», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале.

При оценке ситуации синоптик руководствовался официальными данными Казгидромета. В ведомстве отмечали, что на реке Тобол (приток в Верхне-тобольское водохранилище) прогнозируется сток в объеме 290-453 млн кубов. Это на 22-91% выше нормы. На реке Тогызак, которая выпадает в Уй, ожидается сток 90-130 млн кубов, что на 50-103% выше нормы. На реке Аят (приток в Каратомарское водохранилище) сток ожидается на уровне 160-240 млн кубов, что на 14% выше нормы.

Ранее Винштейн предупреждал — значительная часть воды от таяния снега попадет в русла рек, что может привести к сильному половодью в регионе. Курганские города и села попадают в опасную паводковую зону. Редакция URA.RU разбиралась, какие территории могут уйти под воду.