04 марта 2024

Карлсон предрек США судьбу Римской империи из-за мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такер Карлсон. stock,  stock, Карлсон Такер
Число нелегальных мигрантов в США сейчас превышает население 32 штатов страны, заявил Карлсон Фото:

США ждет судьба Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон.

«В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — подчеркнул Карлсон, указывая на исторический прецедент, который может иметь отношение к современным США. Об этом журналист сказал в видео, опубликованном на его официальном сайте.

Карлсон также отметил, что число нелегальных мигрантов в США сейчас превышает население 32 штатов страны. По его словам, с момента вступления Джо Байдена в должность президента, в страну прибыло более 7,2 миллиона нелегалов. Эти данные вызывают беспокойство у части американского общества и политических аналитиков.

Штат Техас предпринял шаги по укреплению своей защиты, включая строительство военного лагеря для охраны от нелегальных мигрантов. Первый этап строительства уже начался. Поводом для возведения лагеря стали недовольства Техасом охраны границы, которую контролировали власти США.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ждет судьба Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон. «В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — подчеркнул Карлсон, указывая на исторический прецедент, который может иметь отношение к современным США. Об этом журналист сказал в видео, опубликованном на его официальном сайте. Карлсон также отметил, что число нелегальных мигрантов в США сейчас превышает население 32 штатов страны. По его словам, с момента вступления Джо Байдена в должность президента, в страну прибыло более 7,2 миллиона нелегалов. Эти данные вызывают беспокойство у части американского общества и политических аналитиков. Штат Техас предпринял шаги по укреплению своей защиты, включая строительство военного лагеря для охраны от нелегальных мигрантов. Первый этап строительства уже начался. Поводом для возведения лагеря стали недовольства Техасом охраны границы, которую контролировали власти США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...