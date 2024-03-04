Карлсон предрек США судьбу Римской империи из-за мигрантов

05 марта 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Число нелегальных мигрантов в США сейчас превышает население 32 штатов страны, заявил Карлсон Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 США ждет судьба Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон. «В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — подчеркнул Карлсон, указывая на исторический прецедент, который может иметь отношение к современным США. Об этом журналист сказал в видео, опубликованном на его официальном сайте. Карлсон также отметил, что число нелегальных мигрантов в США сейчас превышает население 32 штатов страны. По его словам, с момента вступления Джо Байдена в должность президента, в страну прибыло более 7,2 миллиона нелегалов. Эти данные вызывают беспокойство у части американского общества и политических аналитиков. Штат Техас предпринял шаги по укреплению своей защиты, включая строительство военного лагеря для охраны от нелегальных мигрантов. Первый этап строительства уже начался. Поводом для возведения лагеря стали недовольства Техасом охраны границы, которую контролировали власти США.

США ждет судьба Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон. «В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — подчеркнул Карлсон, указывая на исторический прецедент, который может иметь отношение к современным США. Об этом журналист сказал в видео, опубликованном на его официальном сайте. Карлсон также отметил, что число нелегальных мигрантов в США сейчас превышает население 32 штатов страны. По его словам, с момента вступления Джо Байдена в должность президента, в страну прибыло более 7,2 миллиона нелегалов. Эти данные вызывают беспокойство у части американского общества и политических аналитиков. Штат Техас предпринял шаги по укреплению своей защиты, включая строительство военного лагеря для охраны от нелегальных мигрантов. Первый этап строительства уже начался. Поводом для возведения лагеря стали недовольства Техасом охраны границы, которую контролировали власти США.