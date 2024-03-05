Военнослужащий из Пермского края со своим подразделением сдерживал противника на фланге по время взятия Авдеевки (ДНР). В доказательство своих слов боец прислал видео с фронта.
«Видео от пермяка. Он со своим подразделением держал один из флангов во время зачистки Авдеевки», — кадры с передовой опубликованы в telegram-канале «Прикамские витязи».
После взятия Авдеевки пермские ветераны боевых действий призывали население Украины сдавать расположение формирований и укреплений ВСУ. По словам бойцов, это кратно минимизирует потери среди мирного населения. Вслед за захватом одного из основных укрепрайонов украинских войск, ВС РФ приступили к штурму Орловки, Тоненького и Бердычей на авдеевском направлении.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.