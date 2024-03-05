Пермяк со своим подразделением держал фланг во время зачистки Авдеевки. Видео

05 марта 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Авдеевку освободили 17 февраля в ходе наступления ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Пермского края со своим подразделением сдерживал противника на фланге по время взятия Авдеевки (ДНР). В доказательство своих слов боец прислал видео с фронта. «Видео от пермяка. Он со своим подразделением держал один из флангов во время зачистки Авдеевки», — кадры с передовой опубликованы в telegram-канале «Прикамские витязи». После взятия Авдеевки пермские ветераны боевых действий призывали население Украины сдавать расположение формирований и укреплений ВСУ. По словам бойцов, это кратно минимизирует потери среди мирного населения. Вслед за захватом одного из основных укрепрайонов украинских войск, ВС РФ приступили к штурму Орловки, Тоненького и Бердычей на авдеевском направлении.

Военнослужащий из Пермского края со своим подразделением сдерживал противника на фланге по время взятия Авдеевки (ДНР). В доказательство своих слов боец прислал видео с фронта. «Видео от пермяка. Он со своим подразделением держал один из флангов во время зачистки Авдеевки», — кадры с передовой опубликованы в telegram-канале «Прикамские витязи». После взятия Авдеевки пермские ветераны боевых действий призывали население Украины сдавать расположение формирований и укреплений ВСУ. По словам бойцов, это кратно минимизирует потери среди мирного населения. Вслед за захватом одного из основных укрепрайонов украинских войск, ВС РФ приступили к штурму Орловки, Тоненького и Бердычей на авдеевском направлении.