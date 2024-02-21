Пермские бойцы призвали украинцев сдавать позиции ВСУ после взятия Авдеевки

21 февраля 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Экстренное пополнение ВСУ неподготовленными солдатами приведет к более массовым потерям, предрекают фронтовики Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Население Украины призвали сдавать расположение формирований и укреплений ВСУ. По словам прикамских ветеранов боевых действий, это позволит значительно снизить потери среди мирного населения. По мнению бойцов, вслед за взятием Авдеевки (ДНР) начнется полномасштабное наступление ВС РФ. «Вопрос к жителям территорий, которые по-прежнему остаются под киевским режимом: „Неужели амбиции президента Украины Владимира Зеленского для вас важнее собственных жизней и жизней ваших близких?“ Если вам необходим безопасный коридор, если вам стало известно о местонахождении групп ВСУ, иностранных наемников и прочих, местах сосредоточения их техники, расположения складов, узлов связи, пунктов управления, точек запуска ракет, БПЛА, призываем связаться с представителями российской стороны», — это обращение опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Российские военнослужащие освободили Авдеевку 17 февраля в ходе наступательных действий. По словам президента РФ Владимира Путина, главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из города после того, как военнослужащие бежали. По мнению обозревателей агентства Associated Press, сейчас ВС РФ начнут продвигаться на запад Украины, чтобы снизить угрозу для Донецка. Потеря одного из главных опорных пунктов стала для Киева худшим временем с начала спецоперации, пишет CNN. Разрозненные подразделения украинских военных, укрывшиеся на Авдеевском коксохимическом заводе, смогут продержаться там до года, подчеркивал в беседе с URA.RU ополченец ДНР первой волны Александр Матюшин. В освобожденном городе до сих пор остается мирное население, которое нуждается в помощи, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Население Украины призвали сдавать расположение формирований и укреплений ВСУ. По словам прикамских ветеранов боевых действий, это позволит значительно снизить потери среди мирного населения. По мнению бойцов, вслед за взятием Авдеевки (ДНР) начнется полномасштабное наступление ВС РФ. «Вопрос к жителям территорий, которые по-прежнему остаются под киевским режимом: „Неужели амбиции президента Украины Владимира Зеленского для вас важнее собственных жизней и жизней ваших близких?“ Если вам необходим безопасный коридор, если вам стало известно о местонахождении групп ВСУ, иностранных наемников и прочих, местах сосредоточения их техники, расположения складов, узлов связи, пунктов управления, точек запуска ракет, БПЛА, призываем связаться с представителями российской стороны», — это обращение опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Российские военнослужащие освободили Авдеевку 17 февраля в ходе наступательных действий. По словам президента РФ Владимира Путина, главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из города после того, как военнослужащие бежали. По мнению обозревателей агентства Associated Press, сейчас ВС РФ начнут продвигаться на запад Украины, чтобы снизить угрозу для Донецка. Потеря одного из главных опорных пунктов стала для Киева худшим временем с начала спецоперации, пишет CNN. Разрозненные подразделения украинских военных, укрывшиеся на Авдеевском коксохимическом заводе, смогут продержаться там до года, подчеркивал в беседе с URA.RU ополченец ДНР первой волны Александр Матюшин. В освобожденном городе до сих пор остается мирное население, которое нуждается в помощи, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.