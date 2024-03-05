Bloomberg: Китай увеличит военные расходы в 2024 году

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Китайский лидер Си Цзиньпин желает, чтобы военные его страны стали «силой мирового класса» Фото:

Военные расходы Китая увеличатся до 1,67 триллиона юаней в 2024 году. Китайский лидер Си Цзиньпин желает, чтобы Вооруженные силы страны до 2027 года стали «силой мирового класса», сообщает Bloomberg.

«Ожидается, что военные расходы центрального правительства вырастут до 1,67 триллиона юаней (231 миллиард долларов) в 2024 году, согласно ежегодному отчету Министерства финансов, опубликованному Bloomberg во вторник, когда в Пекине стартовал Всекитайский народный конгресс», — говорится в материале. Расходы Китая на оборону в этом году вырастут на 7,2%, что является максимальным показателем за пять лет.

Также военные Китая решили вести «трудную и затяжную войну со взяточничеством». Это обещание было сделано после того, как оборонный сектор Китая потрясла серия резких кадровых изменений, пишут авторы.

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Военные расходы Китая увеличатся до 1,67 триллиона юаней в 2024 году. Китайский лидер Си Цзиньпин желает, чтобы Вооруженные силы страны до 2027 года стали «силой мирового класса», сообщает Bloomberg. «Ожидается, что военные расходы центрального правительства вырастут до 1,67 триллиона юаней (231 миллиард долларов) в 2024 году, согласно ежегодному отчету Министерства финансов, опубликованному Bloomberg во вторник, когда в Пекине стартовал Всекитайский народный конгресс», — говорится в материале. Расходы Китая на оборону в этом году вырастут на 7,2%, что является максимальным показателем за пять лет. Также военные Китая решили вести «трудную и затяжную войну со взяточничеством». Это обещание было сделано после того, как оборонный сектор Китая потрясла серия резких кадровых изменений, пишут авторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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