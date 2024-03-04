04 марта 2024

Алена Водонаева призналась в проблемах со здоровьем

© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Водонаева на презентации ЛЭтуаль. Тюмень, водонаева алена
Из-за нервного расстройства телеведущая испытывает панические атаки Фото:

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем на нервной почве. В своем telegram-канале Voda главной причиной Алена назвала приговор своему другу Тамерлану Бигаеву.

«После приговора Тамику (Тамерлан Бигаев — прим. URA.RU) я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — написала телеведущая.

Кроме приговора фигуранту дела «Ростеха», Алена Водонаева называет еще одну причину проблем со здоровьем — переходный возраст сына Богдана. Телеведущая пообещала подписчикам все же появляться в обществе и съездить в отпуск. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева освещала в своем telegram-канале дело о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, обвиняя Ксению Собчак к причастности. После оглашения приговора, по которому фигуранты получили 7 и 7,5 лет колонии строго режима, телеведущая вышла из зала суда в слезах.

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Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем на нервной почве. В своем telegram-канале Voda главной причиной Алена назвала приговор своему другу Тамерлану Бигаеву. «После приговора Тамику (Тамерлан Бигаев — прим. URA.RU) я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — написала телеведущая. Кроме приговора фигуранту дела «Ростеха», Алена Водонаева называет еще одну причину проблем со здоровьем — переходный возраст сына Богдана. Телеведущая пообещала подписчикам все же появляться в обществе и съездить в отпуск. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева освещала в своем telegram-канале дело о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, обвиняя Ксению Собчак к причастности. После оглашения приговора, по которому фигуранты получили 7 и 7,5 лет колонии строго режима, телеведущая вышла из зала суда в слезах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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