Алена Водонаева призналась в проблемах со здоровьем

Из-за нервного расстройства телеведущая испытывает панические атаки Фото: Штерн Эдуард © URA.RU

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем на нервной почве. В своем telegram-канале Voda главной причиной Алена назвала приговор своему другу Тамерлану Бигаеву.

«После приговора Тамику (Тамерлан Бигаев — прим. URA.RU) я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — написала телеведущая.

Кроме приговора фигуранту дела «Ростеха», Алена Водонаева называет еще одну причину проблем со здоровьем — переходный возраст сына Богдана. Телеведущая пообещала подписчикам все же появляться в обществе и съездить в отпуск. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева освещала в своем telegram-канале дело о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, обвиняя Ксению Собчак к причастности. После оглашения приговора, по которому фигуранты получили 7 и 7,5 лет колонии строго режима, телеведущая вышла из зала суда в слезах.