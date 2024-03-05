Правительство начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль

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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, фнс, федеральная налоговая служба, вывеска
В Минфине рассматривают внедрение налоговых льгот для граждан с низкими доходами и для компаний Фото:

В правительстве России рассматривается вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот. Об этом сообщили в газете «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года <…> Изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога», — говорится в материале. В настоящее время ставка НДФЛ составляет 13% для доходов менее пяти миллионов рублей в год и 15% для доходов, превышающих эту сумму. Предполагается, что ставки могут быть пересмотрены вверх, но точные цифры пока не разглашаются.

Кроме того, планируется внедрение налоговых льгот для граждан с низкими доходами и для компаний, осуществляющих капитальные вложения. Отмечается, что это может стимулировать инвестиционную активность в экономике страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему, с целью добиться более справедливого распределения налоговой нагрузки. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков сообщал, что налоговую нагрузку на предпринимателей в РФ в ближайшее время сокращать не будут, передает «Ридус».

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В правительстве России рассматривается вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот. Об этом сообщили в газете «Ведомости» со ссылкой на источники. «Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года <…> Изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога», — говорится в материале. В настоящее время ставка НДФЛ составляет 13% для доходов менее пяти миллионов рублей в год и 15% для доходов, превышающих эту сумму. Предполагается, что ставки могут быть пересмотрены вверх, но точные цифры пока не разглашаются. Кроме того, планируется внедрение налоговых льгот для граждан с низкими доходами и для компаний, осуществляющих капитальные вложения. Отмечается, что это может стимулировать инвестиционную активность в экономике страны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему, с целью добиться более справедливого распределения налоговой нагрузки. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков сообщал, что налоговую нагрузку на предпринимателей в РФ в ближайшее время сокращать не будут, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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