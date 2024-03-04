В Усть-Катаве собирают средства на похороны семьи, погибшей в ДТП

05 марта 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Усть-Катаве собирают деньги на похороны погибшей семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Усть-Катаве (Челябинская область) собирают средства на похороны семьи, погибшей 4 марта на дороге Катав-Ивановск — Усть-Катав. В местном паблике создан специальный чат, в котором жители делятся с родственниками семьи словами соболезнования и поддержки. «Уважаемые жители нашего добродушного, провинциального городка… Прошу вас о помощи! 4 марта 2024 года погибла в ДТП молодая многодетная семья проживающая в поселке Малый Бердяш (молодые, добрые, красивые). Родители и двое детей погибли на месте ДТП, их четырехлетний сын чудом выжил, но получил многочисленные травмы, в данный момент решается вопрос о его госпитализации в Челябинск. Неизвестно, когда будет проходить церемония прощания с погибшими, но нужно понимать, что родные и близкие не планировали финансовые расходы на захоронение своих детей. Прошу вас всех откликнуться на это безмерное горе и помочь финансово семье», — обратилась к усть-катавцам жительница города в паблике «Подслушано Усть-Катав». ДТП произошло днем 4 марта. Столкнулись Hyundai Santa Fe, который пошел на обгон, с автомобилем ВАЗ-2110. В отечественном автомобиле ехала семья из пяти человек — отец, мать и трое маленьких детей. Все погибли на месте за исключением четырехлетнего сына, ехавшего в детском кресле на переднем сидении. Он в больнице. В иномарке пострадали 19-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Катав-Ивановска. Судя по комментариям в соцсети, это семилетняя девочка, погибшая вместе с родителями Скрин: сообщество «Помним. Любим. Скорббим. Усть-Катав» во Вконтакте Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Усть-Катаве (Челябинская область) собирают средства на похороны семьи, погибшей 4 марта на дороге Катав-Ивановск — Усть-Катав. В местном паблике создан специальный чат, в котором жители делятся с родственниками семьи словами соболезнования и поддержки. «Уважаемые жители нашего добродушного, провинциального городка… Прошу вас о помощи! 4 марта 2024 года погибла в ДТП молодая многодетная семья проживающая в поселке Малый Бердяш (молодые, добрые, красивые). Родители и двое детей погибли на месте ДТП, их четырехлетний сын чудом выжил, но получил многочисленные травмы, в данный момент решается вопрос о его госпитализации в Челябинск. Неизвестно, когда будет проходить церемония прощания с погибшими, но нужно понимать, что родные и близкие не планировали финансовые расходы на захоронение своих детей. Прошу вас всех откликнуться на это безмерное горе и помочь финансово семье», — обратилась к усть-катавцам жительница города в паблике «Подслушано Усть-Катав». ДТП произошло днем 4 марта. Столкнулись Hyundai Santa Fe, который пошел на обгон, с автомобилем ВАЗ-2110. В отечественном автомобиле ехала семья из пяти человек — отец, мать и трое маленьких детей. Все погибли на месте за исключением четырехлетнего сына, ехавшего в детском кресле на переднем сидении. Он в больнице. В иномарке пострадали 19-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Катав-Ивановска.