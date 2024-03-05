Коммунисты заявили, что «Курганмашзавод» вернулся в государственную собственность с их помощью

Лидер курганской КПРФ Зырянов вспомнил о переходе КМЗ в собственность «Ростеха»

06 марта 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Коммунисты отметили свою роль в процессе перехода «Курганмашзавода» «Ростеху» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вернуть «Курганмашзавод» в собственность коммунистов удалось благодаря вмешательству ветеранов, трудового коллектива и помощи коммунистов. Об этом заявил депутат областной думы, лидер партии в регионе Виктор Зырянов в эфире группы «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте». «„Курганмашзавод“ — единственный завод который выпускает БМП. Благодаря трудовому коллективу, ветеранам завода, коммунистам Курганской области этот завод вернулся в свое время в государственную собственность. Он был в частных руках и дело шло к его окончательному банкротству и разграблению, но вмешательство ветеранов, трудового коллектива и помощь коммунистов — помогли вернуть завод в собственность государства», — заявил Зырянов. Он отметил, что в России необходима национализация основных отраслей экономики, таких как КМЗ. Предприятие «Курганмашзавод» является единственным в России производителем боевых машин пехоты (БМП). Ранее завод входил в концерн «Тракторные заводы». В марте 2017 года Арбитражный суд Курганской области начал дело о банкротстве КМЗ, которое длилось почти два года. Крупнейшим кредитором завода являлся Внешэкономбанк (ВЭБ), долг перед которым превышал 68,5 млрд рублей. Курганмашзавод перешел под акционерный контроль «Высокоточных комплексов» (входит в госкорпорацию «Ростех») в феврале 2019 года. Последняя процедура перехода в состав «Ростеха» длилась около трех лет. Тогда губернатор Вадим Шумков проводил встречи с делегацией госкорпорации и гарантировал для них перспективы развития КМЗ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернуть «Курганмашзавод» в собственность коммунистов удалось благодаря вмешательству ветеранов, трудового коллектива и помощи коммунистов. Об этом заявил депутат областной думы, лидер партии в регионе Виктор Зырянов в эфире группы «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте». «„Курганмашзавод“ — единственный завод который выпускает БМП. Благодаря трудовому коллективу, ветеранам завода, коммунистам Курганской области этот завод вернулся в свое время в государственную собственность. Он был в частных руках и дело шло к его окончательному банкротству и разграблению, но вмешательство ветеранов, трудового коллектива и помощь коммунистов — помогли вернуть завод в собственность государства», — заявил Зырянов. Он отметил, что в России необходима национализация основных отраслей экономики, таких как КМЗ. Предприятие «Курганмашзавод» является единственным в России производителем боевых машин пехоты (БМП). Ранее завод входил в концерн «Тракторные заводы». В марте 2017 года Арбитражный суд Курганской области начал дело о банкротстве КМЗ, которое длилось почти два года. Крупнейшим кредитором завода являлся Внешэкономбанк (ВЭБ), долг перед которым превышал 68,5 млрд рублей. Курганмашзавод перешел под акционерный контроль «Высокоточных комплексов» (входит в госкорпорацию «Ростех») в феврале 2019 года. Последняя процедура перехода в состав «Ростеха» длилась около трех лет. Тогда губернатор Вадим Шумков проводил встречи с делегацией госкорпорации и гарантировал для них перспективы развития КМЗ.