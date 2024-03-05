Премьерный спектакль сургутского драмтеатра покажут при полном аншлаге

05 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Сургутяне раскупили билеты на премьерный спектакль СМДТ «Вперед, в 90-е!» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сургутяне раскупили билеты на премьерный спектакль «Вперед, в 90-е!», который покажут в городском драмтеатре в честь 8 марта. Билетов не осталось не только из-за ажиотажа, но и по причине ограниченных показов. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова.



«Спектакль-концерт „Вперед, в 90-е!“ традиционно создан как премьера к 8 Марта. Театр ежегодно выпускает спектакли такого музыкально-хулиганского формата, билеты разбирают моментально. » Вперед, в 90-е!« войдет в репертуар театра и будет оставаться в прокате. В этот раз билеты разобрали моментально не только из-за ажиотажа, но и по причине малого количества показов», — рассказала агентству Епанешникова.



В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив не может поставить больше спектаклей в марте. «Напомним, у театра сейчас нет своей сцены, мы вынуждены арендовать сценические площадки. Поставить в марте столько показов, сколько желал бы наш зритель, не можем не по своей воле», — добавила собеседница.



Недавно сургутский драмтеатр отметил 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник». В честь юбилея департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли театра в Москву. Коллектив самостоятельно выберет площадку, на которой выступит, и займется организационными вопросами с принимающей стороной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутяне раскупили билеты на премьерный спектакль «Вперед, в 90-е!», который покажут в городском драмтеатре в честь 8 марта. Билетов не осталось не только из-за ажиотажа, но и по причине ограниченных показов. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова. «Спектакль-концерт „Вперед, в 90-е!“ традиционно создан как премьера к 8 Марта. Театр ежегодно выпускает спектакли такого музыкально-хулиганского формата, билеты разбирают моментально. » Вперед, в 90-е!« войдет в репертуар театра и будет оставаться в прокате. В этот раз билеты разобрали моментально не только из-за ажиотажа, но и по причине малого количества показов», — рассказала агентству Епанешникова. В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив не может поставить больше спектаклей в марте. «Напомним, у театра сейчас нет своей сцены, мы вынуждены арендовать сценические площадки. Поставить в марте столько показов, сколько желал бы наш зритель, не можем не по своей воле», — добавила собеседница. Недавно сургутский драмтеатр отметил 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник». В честь юбилея департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли театра в Москву. Коллектив самостоятельно выберет площадку, на которой выступит, и займется организационными вопросами с принимающей стороной.