Премьерный спектакль сургутского драмтеатра покажут при полном аншлаге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День медицинского работника в театре Эстрады. Екатеринбург, бинокль, зрители
Сургутяне раскупили билеты на премьерный спектакль СМДТ «Вперед, в 90-е!» Фото:

Сургутяне раскупили билеты на премьерный спектакль «Вперед, в 90-е!», который покажут в городском драмтеатре в честь 8 марта. Билетов не осталось не только из-за ажиотажа, но и по причине ограниченных показов. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова.

«Спектакль-концерт „Вперед, в 90-е!“ традиционно создан как премьера к 8 Марта. Театр ежегодно выпускает спектакли такого музыкально-хулиганского формата, билеты разбирают моментально. » Вперед, в 90-е!« войдет в репертуар театра и будет оставаться в прокате. В этот раз билеты разобрали моментально не только из-за ажиотажа, но и по причине малого количества показов», — рассказала агентству Епанешникова.

В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив не может поставить больше спектаклей в марте. «Напомним, у театра сейчас нет своей сцены, мы вынуждены арендовать сценические площадки. Поставить в марте столько показов, сколько желал бы наш зритель, не можем не по своей воле», — добавила собеседница.

Недавно сургутский драмтеатр отметил 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник». В честь юбилея департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли театра в Москву. Коллектив самостоятельно выберет площадку, на которой выступит, и займется организационными вопросами с принимающей стороной.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутяне раскупили билеты на премьерный спектакль «Вперед, в 90-е!», который покажут в городском драмтеатре в честь 8 марта. Билетов не осталось не только из-за ажиотажа, но и по причине ограниченных показов. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова. «Спектакль-концерт „Вперед, в 90-е!“ традиционно создан как премьера к 8 Марта. Театр ежегодно выпускает спектакли такого музыкально-хулиганского формата, билеты разбирают моментально. » Вперед, в 90-е!« войдет в репертуар театра и будет оставаться в прокате. В этот раз билеты разобрали моментально не только из-за ажиотажа, но и по причине малого количества показов», — рассказала агентству Епанешникова. В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив не может поставить больше спектаклей в марте. «Напомним, у театра сейчас нет своей сцены, мы вынуждены арендовать сценические площадки. Поставить в марте столько показов, сколько желал бы наш зритель, не можем не по своей воле», — добавила собеседница. Недавно сургутский драмтеатр отметил 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник». В честь юбилея департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли театра в Москву. Коллектив самостоятельно выберет площадку, на которой выступит, и займется организационными вопросами с принимающей стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...