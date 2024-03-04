04 марта 2024

В Ноябрьске земляки встретили пограничника, прибывшего из зоны СВО. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Член «Союза пограничников» Ноябрьска прибыл в отпуск из зоны СВО Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) земляки торжественно встретили в аэропорту члена городского «Союза пограничников» Ваху Закриева, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Военнослужащий и общественник прибыл в отпуск, сообщает пресс-служба администрации города.

«В отпуск из зоны специальной военной операции приехал Ваха Закриев. Многие горожане его знают по работе в общественной организации „Союз пограничников“», — сообщила пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале.

Боец прилетел 4 марта. Две недели он проведет с родными и друзьями, после чего отправится выполнять воинский долг.

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В Ноябрьске (ЯНАО) земляки торжественно встретили в аэропорту члена городского «Союза пограничников» Ваху Закриева, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Военнослужащий и общественник прибыл в отпуск, сообщает пресс-служба администрации города. «В отпуск из зоны специальной военной операции приехал Ваха Закриев. Многие горожане его знают по работе в общественной организации „Союз пограничников“», — сообщила пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале. Боец прилетел 4 марта. Две недели он проведет с родными и друзьями, после чего отправится выполнять воинский долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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