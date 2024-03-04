Член «Союза пограничников» Ноябрьска прибыл в отпуск из зоны СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) земляки торжественно встретили в аэропорту члена городского «Союза пограничников» Ваху Закриева, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Военнослужащий и общественник прибыл в отпуск, сообщает пресс-служба администрации города.

«В отпуск из зоны специальной военной операции приехал Ваха Закриев. Многие горожане его знают по работе в общественной организации „Союз пограничников“», — сообщила пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале.

Боец прилетел 4 марта. Две недели он проведет с родными и друзьями, после чего отправится выполнять воинский долг.