04 марта 2024

Союз педиатров России отметил тюменский проект

В Москве наградили тюменский благотворительный фонд «Ключ к жизни»
© Служба новостей «URA.RU»
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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург
Благотворительный фонд «Ключ к жизни» помогает тяжелобольным детям региона Фото:

Тюменскому благотворительному фонду «Ключ к жизни», который помогает тяжелобольным детям региона, вручили диплом Союза педиатров России. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области.

«Тюменский проект социального партнерства „Ключ к жизни“ в Москве награжден дипломом Союза педиатров России. Наш „Ключ к жизни“ уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.

Благотворительный фонд «Ключ к жизни» работает в Тюмени с 2011 года. За это время помощь получили более 1,5 тысячи тяжелобольных детей региона.

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Тюменскому благотворительному фонду «Ключ к жизни», который помогает тяжелобольным детям региона, вручили диплом Союза педиатров России. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области. «Тюменский проект социального партнерства „Ключ к жизни“ в Москве награжден дипломом Союза педиатров России. Наш „Ключ к жизни“ уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию», — написал Александр Моор в своем telegram-канале. Благотворительный фонд «Ключ к жизни» работает в Тюмени с 2011 года. За это время помощь получили более 1,5 тысячи тяжелобольных детей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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