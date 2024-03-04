Союз педиатров России отметил тюменский проект

Тюменскому благотворительному фонду «Ключ к жизни», который помогает тяжелобольным детям региона, вручили диплом Союза педиатров России. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области.
«Тюменский проект социального партнерства „Ключ к жизни“ в Москве награжден дипломом Союза педиатров России. Наш „Ключ к жизни“ уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.
Благотворительный фонд «Ключ к жизни» работает в Тюмени с 2011 года. За это время помощь получили более 1,5 тысячи тяжелобольных детей региона.
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