Союз педиатров России отметил тюменский проект

В Москве наградили тюменский благотворительный фонд «Ключ к жизни»

05 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Благотворительный фонд «Ключ к жизни» помогает тяжелобольным детям региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменскому благотворительному фонду «Ключ к жизни», который помогает тяжелобольным детям региона, вручили диплом Союза педиатров России. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области. «Тюменский проект социального партнерства „Ключ к жизни“ в Москве награжден дипломом Союза педиатров России. Наш „Ключ к жизни“ уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию», — написал Александр Моор в своем telegram-канале. Благотворительный фонд «Ключ к жизни» работает в Тюмени с 2011 года. За это время помощь получили более 1,5 тысячи тяжелобольных детей региона.

Тюменскому благотворительному фонду «Ключ к жизни», который помогает тяжелобольным детям региона, вручили диплом Союза педиатров России. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области. «Тюменский проект социального партнерства „Ключ к жизни“ в Москве награжден дипломом Союза педиатров России. Наш „Ключ к жизни“ уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию», — написал Александр Моор в своем telegram-канале. Благотворительный фонд «Ключ к жизни» работает в Тюмени с 2011 года. За это время помощь получили более 1,5 тысячи тяжелобольных детей региона.